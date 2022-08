I Censo Nacional del Cóndor Andino: diez áreas naturales protegidas participan de estudio

Entornointeligente.com /

Así lo resaltó hoy el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), que recordó que el objetivo de este estudio es determinar la cantidad poblacional de individuos que tiene el cóndor andino en Perú , una de las aves más grandes del mundo y considerada emblemática por la cultura andina. Sernanp precisó que el censo nacional se desarrollará de manera simultánea en el país extendiéndose a espacios protegidos, lo cual permitirá generar información actualizada sobre el cóndor para orientar estrategias que faciliten su conservación. La actividad de inauguración contó con la participación del jefe de la Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, Santiago Paredes Guerrero , una de las áreas naturales protegidas con mayor avistamiento de esta ave. Asimismo, para la realización del censo se cuenta con apoyo del Sernanp, en nueve regiones donde participarán diez áreas naturales protegidas: los Parques Nacionales Huascarán y Abiseo; el Santuario Nacional de Ampay; las Reservas Nacionales Illescas, Pampa Galeras Bárbara D’Achille, Paracas y San Fernando , así como las Reservas Paisajísticas Nor Yauyos Cochas y Sub Cuenca de Cotahuasi y la Zona Reservada Cordillera Huayhuash. Como parte de su compromiso en la implementación del Plan Nacional de Conservación de Cóndor Andino , el Sernanp ha contemplado la participación del personal guardaparque que brindará apoyo técnico y formará parte de las brigadas de conteo, además facilitará equipo logístico en campo para la generación de información de las poblaciones de cóndor. El censo contará también con el apoyo del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, el Centro de Ornitología y Biodiversidad y los gobiernos regionales de Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad. Más en Andina: ??Un artículo de la prestigiosa publicación internacional de viajes y turismo Travel + Leisure plantea diez aspectos que los visitantes a la ciudadela inca de Machu Picchu tal vez no conocen sobre su hallazgo ?? https://t.co/YJa7J6B9wv pic.twitter.com/NKL66STXcl

Publicado: 10/8/2022

