Conoce las 10 claves para mejorar tus finanzas personales

Generalmente, no se evalúa el estado financiero personal hasta caer en crisis, como la pérdida del trabajo o la pandemia que enfrenta el mercado por la covid-19. Sin embargo, existen métodos para que, al margen de estos escenarios, la correcta administración de nuestros ingresos pueda ser nuestro mejor aliado. “No hay fórmulas mágicas para conseguir dinero, y tampoco recetas para dejar de pagar tus obligaciones. El orden y el enfoque que puedes tener te ayudará a tener el equilibrio financiero que todos anhelamos. De ti depende no caer en ese remolino financiero del cual muchas personas no llegan a salir”, comenta Walter Eyzaguirre, administrador de empresas y máster en Dirección de Negocios Internacionales. En este artículo, podrás aprender a manejar tus finanzas personales sin privarte de lo que más te gusta y disfrutar de lo ahorrado. Eyzaguirre recomienda diez puntos que te pueden servir, el orden de cómo seguirlos depende de tu entorno y de cómo quieras empezar: 1. Sé realista con tus propios gastos. 2. Elabora un presupuesto para que sepas cuánto necesitas para vivir como quieres. 3. Traza tus metas enfocadas a ese presupuesto. 4. Revisa tus fuentes de ingresos. 5. Aprovecha las oportunidades que se presentan en tiempos de crisis. 6. Prémiate cuando vayas alcanzando las metas, eso te motivará a seguir lográndote. 7. Genera tu hábito de ahorro, todo monto es importante. 8. Paso siguiente al ahorro o en paralelo, la inversión. 9. Controla los pasos anteriores para ver cómo vas. 10. Diviértete. “Es importante tener conciencia de lo que estamos viviendo, saber cuál es mi situación actual y a partir de ello hacer una lista de mis ingresos como egresos”, recuerda Walter Eyzaguirre. También puedes leer: BBVA destaca que economía del Perú registra la recuperación más rápida en la región Estas son algunas de las recomendaciones de Walter Eyzaguirre, autor del libro ¿Y si hacemos dinero?, cuya presentación se realizará en la XIII Feria del libro de Tarapoto este domingo 25 de octubre, a las 06:00 p.m. Vía Facebook Live de la propia feria y la Municipalidad provincial de San Martín. Durante el encuentro el público podrá realizar consultas. Más en Andina: ? ? Aerolínea low cost reinicia vuelos internacionales en Arequipa https://t.co/Kvx123pYbX Después del cierre de fronteras, JetSmart Airlines retoma vuelos ida y vuelta entre Arequipa y Santiago de Chile pic.twitter.com/VCRFObb7v6

Publicado: 21/10/2020

