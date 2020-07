Huye Nathan Law, un destacado activista, de Hong Kong a un lugar no revelado

Entornointeligente.com /

El destacado activista prodemocracia de Hong Kong Nathan Law dejó la ciudad y se marchó a un lugar no revelado, según dijo en su página de Facebook luego de declarar en una vista del congreso de Estados Unidos sobre la estricta dura ley de seguridad nacional impuesta por China en el territorio semiautónomo.

En una publicación el jueves en la noche, Law dijo que había decidido abogar por Hong Kong internacionalmente y que abandonó la ciudad.

En esta imagen de archivo, tomada el 27 de enero de 2018, el activista prodemocracia Nathan Law, durante una conferencia de prensa en Hong Kong. Foto: AP ” Como activista de cara al mundo, las opciones que tengo son escasas: Quedarme en silencio a partir de ahora o seguir participando en la diplomacia privada para poder advertir al mundo de la amenaza de la expansión autoritaria de China “, dijo. ” Tomé la decisión cuando decidí declarar ante el Congreso de Estados Unidos “.

En un mensaje a reporteros a través de WhatsApp, Law dijo que no revelaría su paradero y situación en base a una “evaluación de riesgo”.

Su marcha se produce dos días después de la entrada en vigor de la ley de seguridad, que persigue actos secesionistas, subversivos y terroristas, además de cualquier colusión con fuerzas extranjeras que intervengan en los asuntos de la ciudad.

El gobierno de Hong Kong dijo en un comunicado el jueves en la noche que la frase ” Liberar Hong Kong, la revolución de nuestros tiempos “, el popular lema de las protestas populares, connota un llamado a la independencia del territorio o a su separación de China, por lo que los que la utilicen o la muestren en banderas o carteles podrían estar violando la nueva ley.

La policía arrestó a unas 370 personas el miércoles, 10 de ellas por la supuesta violación de la ley de seguridad, cuando miles salieron a las calles para protestar contra la norma.

