Huracán Ian y su fuerte paso por Florida deja devastadoras imágenes

Entornointeligente.com /

Por Semana

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! Ian, descrito como un «huracán extremadamente peligroso», que arrastra vientos de hasta 240 km/h, tocó tierra en la costa de Cayo Costa a las 15H05 locales (19H05 GMT), según una alerta del NHC, después de haber provocado ya inundaciones «catastróficas».

DEADLY #storm surge smashing down a door that seems invincible, PLEASE GO TO HIGH GROUND #Huracan_Ian #ian #hurricane #hurricaneian #ianhurricane #cat4 #storm #florida #fortmyers pic.twitter.com/LHbTiBuyrg

— GARBAGE FIESTA (@GarbageFiesta) September 28, 2022

En el mar, las malas condiciones hicieron naufragar una embarcación que transportaba migrantes provenientes de Cuba. La guardia costera aún busca a 20 personas desaparecidas, mientras otras tres fueron rescatadas y otras cuatro lograron nadar hasta la orilla, informaron las autoridades.

Water easily at the 5+ ft mark most cars parked total loss #Huracan_Ian #ian #hurricane #hurricaneian #ianhurricane #cat4 #storm #florida #fortmyers pic.twitter.com/M2zGD68pu3

— GARBAGE FIESTA (@GarbageFiesta) September 28, 2022

En Florida, Ian dejó sin electricidad a más de un millón de hogares, según el sitio especializado PowerOutage, que registra los cortes de energía en Estados Unidos.

Slight break in the eye. from before around 3:30pm Punta Gorda. Video from a friend. #CharlotteHarbor #PortCharlotte #Huracan_Ian #ian #hurricane #hurricaneian #ianhurricane #cat4 #storm #florida pic.twitter.com/UsCX7ifpdt

— GARBAGE FIESTA (@GarbageFiesta) September 28, 2022

Ian, que ya devastó el oeste de Cuba en los últimos días, se espera que se desplace hacia el interior de durante el día y emerja sobre el Atlántico occidental el jueves por la noche, de acuerdo con el NHC.

#Huracanian ? Está causando una destrucción masiva en #FortMyers #Florida . El oleaje llega hasta el techo del primer piso de las casas, los barcos flotan alrededor de las casas. pic.twitter.com/Jp6y17noio

— ?????????????? (@EarthquakeChil1) September 28, 2022

No obstante, en redes sociales varios usuarios han reportado la dimensión de la devastación que generó la llegada del huracán a suelo del estado de Florida.

An ongoing, dangerous storm surge is happening near Cape Coral, Port Charlotte, and Ft. Myers, FL this evening as Hurricane Ian continues to barrel ashore. Video compilation derived from the public Snapchat Map. @StormHour pic.twitter.com/EOLYujctB4

— Spinks Megginson (@rzweather) September 28, 2022

Lea más en Semana

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com