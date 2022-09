Huracán Ian toca tierra en el suroeste de Florida, EE.UU.

Entornointeligente.com /

Ian arribó al territorio con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h).

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EE.UU.) informó este miercoles que el huracán Ian, de categoría 4, tocó tierra cerca de Cayo Costa, ubicado al suroeste de Florida.

Mediante su cuenta en la red social Twitter, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) precisó que arribó al territorio con vientos máximos sostenidos de 150 millas por hora (mph) o 240 kilómetros por hora (km/h).

Al tocar tierra aproximadamente a las 15H00 (hora local), el ente calificó al huracán Ian como «extremadamente peligroso» pues sus vientos se acercan a la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, siendo esta la máxima.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022 Ian ha provocado marejadas ciclónicas y lluvias torrenciales en gran parte del estado, mientras que ya se han reportado árboles caídos y daños en varios vehículos.

El huracán ingresó por el área de las islas de Sanibel y Captiva, y estiman que su trayectoria sea hacia el norte, amenazando a centros urbanos de Orlando y Tampa. Además, medios locales han reseñado que miles de personas están sin electricidad.

— teleSUR TV (@teleSURtv) September 28, 2022 Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseveró que están preparados para responder ante la emergencia en el estado.

«Contamos con flotas de vehículos de altura, 42.000 linieros, 7.000 Guardias Nacionales y 179 aeronaves preparadas para ayudar», declaró a través de su cuenta en Twitter.

