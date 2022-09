Huracán Fiona se aleja de Islas Turcas y Caicos con categoría 4

Entornointeligente.com /

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (EE.UU.) informó este miércoles que el huracán Fiona se intensificó en las últimas horas, hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mientras se aleja del territorio de Islas Turcas y Caicos, en el océano Atlántico norte.

Según el ente, el organismo meteorológico se desplaza rumbo noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y ráfagas que en ocasiones alcanzan los 250 kilómetros por hora.

Los meteorólogos prevén que a lo largo de la jornada se sientan ráfagas de viento en zonas del sureste de Bahamas y de Islas Turcas y Caicos, y no descartan las posibles fluctuaciones de intensidad del fenómeno atmosférico, principalmente en horas de la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

2am EDT 21 September — Data from the Air Force Reserve Hurricane Hunters ( @53rdWRS ) indicate that Hurricane #Fiona has become a powerful Category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph.

Latest Advisory: https://t.co/zic3orkDop pic.twitter.com/nKtbmYNmzb

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 21, 2022 Asimismo, se pronostica que en las próximas horas Fiona incremente su velocidad de traslación, mientras se acerca al archipiélago de las Bermudas, localizado frente a la costa este de EE.UU, a donde podría llegar en las primeras horas del próximo viernes.

En este sentido, las autoridades bermudenses han decretado el estado de alerta de tormenta tropical, ante la posible ocurrencia de fuertes lluvias, oleaje y marejadas peligrosas que se extenderán a lo largo del noroeste de las costas de Bahamas y en la costa este de EE. UU., por uno o dos días.

A su paso por Puerto Rico y República Dominicana a inicios de semana, el huracán Fiona causó grandes estragos, provocando muertes, heridos, averías en instalaciones eléctricas y de suministro de agua potable, afectaciones a la agricultura, pérdida parcial o total de viviendas e inundaciones en zonas cercanas a ríos y cañadas.

