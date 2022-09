Huracán Fiona: el impactante video de un puente colapsando por paso de la tempestad en Puerto Rico

Entornointeligente.com /

El paso del huracán Fiona por el Caribe ha causado una gran cantidad de inundaciones y destrozos en diferentes islas y territorios. República Dominicana y Puerto Rico, de hecho, han sido dos de los países más afectados.

La fuerza de la naturaleza derriba todo a su paso sin piedad, tal y como se captó en un video grabado en Puerto Rico, en el que se ve cómo los duros vientos y las tremendas corrientes de agua hacen que un puente metálico colapse y se mueva de su lugar.

Las imágenes compartidas por medios locales y usuarios no tardaron en hacerse virales por lo impactante del momento:

Dramáticas imágenes hoy desde #PuertoRico 🇵🇷 por el paso del #HuracanFiona #Fiona

🌀☔️🌪

Momento en que colapsa puente en Utuado, Puerto Rico. #prwx #FionaPR

Créditos 🎥 FB Jean Carlos Velez

Vía @juancpedreira pic.twitter.com/dKb018EvL4

— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) September 18, 2022 #Huracan #Fiona 🔴 Imagenes del colapso de un puente en desde puerto rico. pic.twitter.com/sVAql5dEX6

— 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) September 18, 2022 Reportedly, This is a brand new metal bridge installed post Hurracaine Maria in the town of Utuado, Puerto Rico. #Fiona

Puente de Salto Arriba, Utuado. pic.twitter.com/XWzBiDE2I5

— David Begnaud (@DavidBegnaud) September 18, 2022 Este martes, Fiona se encontraba a unos 50 km al noreste de Caicos del Norte, la tercera isla más grande del archipiélago, y avanza con vientos máximos cercanos a los 185 km/h, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín.

Le puede interesar: Islas Turcas y Caicos, en emergencia por el paso del huracán Fiona

Hasta el momento, el huracán dejó cinco muertos: uno en el territorio francés de ultramar de Guadalupe, dos en Puerto Rico y otros dos en República Dominicana.

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró tres provincias del país como zonas de desastre: La Altagracia, hogar del popular balneario de Punta Cana; El Seibo y Hato Mayor.

Varias carreteras quedaron inundadas o cortadas por la caída de árboles o postes eléctricos en los alrededores de Punta Cana, donde se cortó el suministro de luz, constató un periodista de la AFP en el lugar.

Las imágenes de los medios locales mostraron a los residentes de la ciudad de Higüey, en la costa este, con el agua hasta la cintura, tratando de salvar sus pertenencias personales.

«Pasó a mucha velocidad», dijo a la AFP Vicente López, en la playa puntacanera de Bibijagua, lamentando los negocios destrozados en la zona.

El NHC alertó que fuertes lluvias e inundaciones repentinas con riesgo de muerte continuarán este martes en partes de República Dominicana, un día después de que Fiona alcanzara el país.

