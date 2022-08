Huong dan lap dat xong hoi uot nhap khau

Entornointeligente.com /

Máy xông hơi ướt được sử dụng khá phổ biến trong rất nhiều gia đình Việt nhưng cách lắp đặt máy xông hơi ướt như thế nào để đạt an toàn hiệu quả nhất không phải khách hàng nào cũng biết. Do đó, có rất nhiều người tiêu dùng thắc mắc về vấn đề này. Chuyên mục tư vấn hôm nay chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn lắp đặt máy xông hơi ướt an toàn hiệu quả nhé

Máy xông hơi ướt sử dụng hơi nước được đun sôi sau đó dẫn vào không gian kín bằng kính hoặc phòng xây bằng gạch men để xông giúp nhiệt độ trong phòng xông tăng lên khoảng 45 độ và độ ẩm đạt 100%. Sử dụng máy xông hơi ướt bạn có thể sử dụng tinh dầu hoặc các loại lá hương liệu tùy sở thích. Xông hơi ướt có nhiều lợi ích trong phục hồi sức khỏe con người, là biện pháp trị liệu không dùng thuốc, được cả thế giới áp dụng. Kinh nghiệm dân gian lâu đời cũng đã dùng nồi xông để chữa bệnh, nhất là để trị cảm cúm.

Trước khi muốn lắp đặt máy xông hơi tại nhà bạn nên thiết kế và lựa chọn được vị trí đặt máy, vị trí đường ống đảm bảo cung cấp đủ nước cho quá trình sử dụng. Vị trí đặt máy nên được đặt gần phòng xông để giảm thiểu chiều dài đường ống dẫn hơi và tránh sự tổn thất trong quá trình hoạt động lắp đặt máy xông hơi ướt.

+ Các bước lắp đặt máy xông hơi ướt:

– Bước 1: Xác định trước vị trí đặt chén hương liệu trong phòng xông. Tiếp theo, chuẩn bị kích thước ống đồng Φ19 và các phụ kiện co nối cần thiết cho đường ống hơi được lắp từ lối ra hơi của máy đến vị trí đặt chén hương liệu đã định vị sẵn trong phòng xông. Đường ống hơi được lắp âm vào tường hay lắp nổi đường ống đồng nhưng ống đồng phải nằm trong ống gen (ống cách nhiệt an toàn) dọc theo vách phòng.

– Bước 2: Lắp đặt đường ống nhựa cấp nước nguồn cho máy. Nước nguồn trước khi được cung cấp cho máy phải qua van (đóng –mở) nước. Sau đó, mới lắp tiếp các chi tiết theo trình tự sau : van (đóng-mở) nước- bộ lọc- van điện tử- van một chiều.

– Bước 3: Lắp CB nguồn và bộ điều khiển nhiệt độ trước cửa phòng với vị trí tương ứng

– Bước 4: Đấu nối nguồn điện cho máy hoạt động theo chỉ dẫn trên hướng dẫn kèm theo của máy xông.

– Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ qui trình lắp đặt. Các co nối đường ống và các bộ phận đã lắp đảm bảo độ kín (theo yêu cầu kỹ thuật hay chưa). Hệ thống điện điều khiển phải đúng theo sơ đồ chỉ dẫn.

+ Các bạn nên chú ý lắp đặt công suất máy xông hơi ướt phù hợp với diện tích phòng xông của mình. Để máy xông hơi gia đình đạt hiệu quả, trước hết bạn phải lựa chọn đúng công suất máy phù hợp với diện tích phòng. Nếu công suất quá nhỏ so với phòng thì sẽ không đáp ứng được lượng hơi khi xông nếu công suất quá lớn thì dẫn đến hao phí điện năng của gia đình. Cách lựa chọn công suất máy phù hợp với diện tích phòng như sau:

– Phòng diện tích 1x 1, 2 m hoặc 1×1, 5m sử dụng máy công suất 6KW

– Phòng diện tích 2×2 m sử dụng máy công suất 9KW

+ Cách lắp đặt máy xông hơi ướt tại nhà các bạn nên lựa chọn khu vực lắp đặt máy xông hơi ướt tại nhà sao cho thích hợp. Để có thể phát huy tốt nhất tính năng tiện ích của máy thì khu vực lắp đặt cũng rất quan trọng, cần đảm bảo các yếu tố sau:

– Đường ống dẫn hơi nước phải được lựa chọn để đặt nghiêng cho hơi nước thoát đi nếu không hơi nước sẽ chạy vào phòng xông hơi.

– Ống dẫn hơi nước nên có chiều dài không quá 6m, tốt nhất là 3m, hoặc ngắn hơn.

– Đường ống hơi nên được lắp theo đường thẳng, tránh những đường cong và khúc khuỷu trên đường ống. Tuyệt đối không gắn van trên đường ống hơi.

– Ống dẫn hơi nên đưa vào phòng xông sao cho đầu phun hơi cách mặt sàn ít nhất là 15-30cm.

– Vị trí đặt máy phải khô ráo, ít bám bụi, thoáng đãng và thuận tiện cho việc bảo trì, lắp đặt.

– Vị trí lắp máy càng gần phòng xông hơi càng tốt để giảm thiểu đường ống dãn hơi và tránh được sự tổn thất nhiệt.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các dòng máy xông hơi khác nhau nhưng hãng máy xông hơi đang được ưa chuộng phải kể đến là: Máy xông hơi ướt Amazon chính hãng với toàn bộ linh phụ kiện từ Nhật Bản và nhà máy lắp giáp tại Việt Nam, máy xông hơi ướt Gunsan cao cấp nhập khẩu linh kiện từ Hàn Quốc, máy xông hơi Gofar cũng sử dụng linh kiện từ Hàn Quốc, máy xông hơi Sika sử dụng linh kiện Nhậ …

Trên đấy là cách lắp đặt máy xông hơi ướt đơn giản để quý khách hàng có thể hình dung những bước cơ bản nhất. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và đúng quy trình kỹ thuật các bạn nên liên hệ tới Showroom Bếp Phương Đông để được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp của chúng tôi hỗ trợ tư vấn và lắp đặt ngay các bạn nhé.

