Hundimiento en carretera Lara-Zulia impide paso vehicular

Entornointeligente.com /

Este lunes 18 de julio se notificó el hundimiento en parte de la vía Lara-Zulia , por lo cual las autoridades impiden paso vehicular.

El hundimiento se encuentra a la altura de El Venado en el municipio Baralt , por lo cual las autoridades cerraron el paso para evitar algún accidente.

Según información, el desplome de la vía es poco más de 2 metros de profundidad.

Un funcionario de Seguridad Vial de la Guardia Nacional expresó al medio El Pitazo:

«No sabemos si con la circulación de unidades de carga por la carretera se siga hundiendo y represente riesgos para los conductores de la zona. Ahora se están realizando inspecciones y evaluando daños».

AHORA SI PUES!!!

Cedió la Lara Zulia a la altura de El Venado, muy cerca del peaje. Fontur que es el organismo que tiene bajo su responsabilidad ese tramo, ya que de ellos es el peaje, no se ha presentado en la zona. No estoy seguro si hay via alterna, seguro que si pic.twitter.com/tSVfvnqeFA

— Lenin Danieri D (@LDanieri) July 18, 2022 Por el momento, las autoridades presentes en la zona solo permiten por la vía el paso de civiles caminando o emergencias.

No hay información ni reporte de organismos presentes en la zona para evaluar la situación.

Se apunta que la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano ( Fontur ) sería responsable de solventar la situación de la carretera pues de ellos es la administración del peaje.

Con información de El Pitazo.

Visite nuestra sección de Comunidad

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace. Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com