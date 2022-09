Humberto Pedrosa ligado ao projeto de aeroporto em Santarém

Entornointeligente.com /

O projeto de tornar Santarém uma alternativa para o novo aeroporto começa a ganhar forma. De acordo com a SIC, a ideia, a ser estudada há três anos por um grupo de investidores privados, entre os quais, Humberto Pedrosa, já foi apresentada ao primeiro-ministro, António Costa, e ao líder do PSD, Luís Montenegro.

De acordo com a SIC, segundo este projeto, o aeroporto ficaria localizado junto à estação de serviço de Santarém, entre as freguesias de São Vicente do Paul e Casével.

O dono da Barraqueiro e antigo acionista da TAP Humberto Pedrosa é um dos investidores privados envolvidos nesta proposta, que já foi comunicado a todas as câmaras da comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo.

Subscrever Segundo aquilo que o Expresso já tinha divulgado, este projeto não implicaria nenhum investimento público e avançaria de forma faseada. O financiamento seria realizado através das taxas aeroportuárias e beneficiaria das acessibilidades já ali existentes, nomeadamente a A1 e a linha de caminho de ferro.

