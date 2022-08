Humberto De Vargas: «Quiero reconstruir mi vida sin vergüenza, con la cabeza erguida»

Entornointeligente.com /

El comunicador Humberto De Vargas fue cesado de Canal 10 luego de 40 años en Saeta, donde también se desempeñó como la voz institucional por más de tres décadas. La detención por conducir alcoholizado el pasado 11 de julio fue determinante para la medida.

«Cometí un error gravísimo, pero una falta, no un delito. Si a cada una de las personas en Uruguay que cometen una falta las van despedir, se llenará el seguro de paro de gente. Comprendo que de repente el canal haya sentido que el episodio implicaba un daño a su imagen pero ha pasado en otros ámbitos y con otros comunicadores y la medida no fue la misma», asegura en entrevista con El País.

De Vargas reafirma que no recuerda nada de la noche fatídica porque cometió el «error» de mezclar alcohol con los psicofármacos de su tratamiento contra la depresión y los ataques de pánico. Condena la viralización de los videos de su estancia en la comisaría. «Cometí un error gravísimo, pero recibí peor trato que el peor de los delincuentes», asegura respecto a esta exposición.

MIRA TAMBIÉN «Estaba en una parrillada, después no recuerdo más», declaró Humberto de Vargas «Estoy pasando el peor momento de mi vida», añade. De todos modos, se esperanza sobre el futuro. «Ahora la prioridad es mi salud», dice el conductor de 60 años recién cumplidos. Agrega que una vez recuperado, saldrá a buscar trabajo.

«Quiero seguir haciendo lo que sé hacer, que es todo. Si tengo que conducir un programa, lo hago. Si me quieren para relatar fútbol, también lo hago. O si hay que actuar o salir a cantar con una banda, me entusiasma también y lo sé hacer», concluye.

—La semana pasada Canal 10 resolvió discontinuar el vínculo laboral contigo luego de 40 años, ¿esperabas una resolución así?

—El hecho de que Canal 10 guardara completo silencio sobre el episodio de la detención podía ser una señal de que se venía algo de esto. Pero también podría interpretarse como una intención de proteger a su figura, esperar a que la espuma de la ola baje y más adelante, el año que viene quizás, volver a hablar de poner el programa al aire. Estaba más preparado para lo segundo que para lo primero. Fue un golpazo. Aquí no hubo ninguna reunión, ni conversaciones previas. De todos modos, el programa seguía sin salir y yo me olfateaba un desenlace así. Además, empezaron a sacarme de algunas publicidades… como que había una intención de borrar la imagen de Humberto de Canal 10.

—¿Cómo te comunicaron la noticia?

—Un jueves a las 4 de la tarde me llamaron para citarme para el otro día. Dos funcionarios del canal se encargaron de tener esa reunión conmigo y en el término de una hora, sacaron un papel y me comunicaron la decisión. El documento, que tengo acá, dice: «Señor Humberto Vitureira , presente. Cúmplese en comunicar a usted la extinción del vínculo laboral que mantiene con Saeta por despido a partir del día de hoy». Por Saeta no firmó nadie. Yo tomé el papel que decía y firmé para notificarme de la comunicación. Así se terminaron 40 años de trayectoria en el canal, de los cuales más de 30 fui la voz institucional. Fue muy raro porque hace dos meses, en Sonríe , me hicieron un homenaje por los 40 años de La revista estelar .

Humberto de Vargas en la audiencia judicial. Foto: Leonardo Mainé —¿En esa reunión no hubo una comunicación de motivos de la medida?

—Todos sabemos que fue por una espirometría positiva, por conducir alcoholizado, un error grave, pero una falta , no un delito. Si a cada una de las personas en Uruguay que cometen una falta las van a despedir, se llenará el seguro de paro de gente. Comprendo que de repente el canal haya sentido que el episodio implicaba un daño a su imagen pero ha pasado en otros ámbitos y con otros comunicadores y la medida no fue la misma.

— Más allá de la desvinculación en sí, ¿crees que fue desmedida la repercusión del episodio?

—No puedo decir que sea desproporcionado porque si lo hago, estaría negando al protagonista de la situación. Si le hubiera pasado a un Juan Pérez, con respeto a todos los Juan Pérez, habría sido desproporcionado. Le pasó a Humberto de Vargas. Y se ve que para la sociedad o para los medios, lo que sucedió fue un comportamiento que llamó poderosamente la atención tratándose de mí, una persona conocida. Algunos quizás no sabían que, además, estoy atravesando una situación emocional muy particular . No lo digo esto como atenuante, pero el error gravísimo que yo cometí no fue solo consumir alcohol y manejar, sino mezclar el alcohol con los psicofármacos que estoy tomando. Eso me sacó completamente de ambiente. Por eso yo no recuerdo nada de lo que pasó esa noche ni en la detención ni en la comisaría. Comprobado por los médicos, tengo un episodio de amnesia postraumática.

—Se difundieron algunos videos de la estancia en la comisaría, ¿llegaste a verlos?

—Sí, los vi porque quería recordar y reconocerme en ellos, pero no pasó ninguna de las dos cosas. No me reconozco. Mi médico me dijo: «Dejá de torturarte. No vas a recordar nada. Llegaste a un nivel de estrés, ansiedad y mezcla de sustancias que no te va a permitir recordar. Olvidate». Eso estoy haciendo, lo que no quita que esos videos no debieron haberse grabado ni difundido. Yo no vi nunca en redes el video de un delincuente mientras era detenido o interrogado, así haya asesinado a un niño de 17 puñaladas. Nunca vi a nadie expuesto de ese modo. O sea, yo cometí un error gravísimo, pero recibí peor trato que el peor de los delincuentes. Me dolió mucho eso. Después lo he ido procesando y lo entendí como parte de reglas del juego. Soy una figura conocida y se sabe que estas cosas pueden pasar.

«Cometí un error gravísimo, pero recibí peor trato que el peor de los delincuentes» Humberto De Vargas — El derecho te ampararía ante un eventual reclamo al Ministerio del Interior o los policías que difundieron los videos, ¿lo harás?

—En este momento no. Sé que hay una investigación interna a nivel del Ministerio y que hubo alguna funcionaria policial sancionada , lo que lamento mucho. Todos sabemos lo que gana un policía y el rol fundamental que tienen en la sociedad y no la culpo por haber grabado un video. Pasó algo fuera de lo común. Estaba Humberto De Vargas en el calabozo y quizás le pareció divertido grabar el video para mandarle a un amigo o su esposo y nunca imaginó que se iba a viralizar. Pero desde mi lugar no me interesa ir contra alguien que hizo eso. Sinceramente yo no tengo nada que decir contra ningún funcionario policial ni la gente de la 14. Ellos están para velar por la vida de todos, entre ellas la mía, y por eso me detuvieron manejando alcoholizado. Quizás institucionalmente, a nivel de Estado, lo que me pasó debería ser una cosa que por lo menos quedara asentado como un antecedente desafortunado, algo que no debería volver a pasarle a nadie, a ninguno de mis colegas, sea comunicador, actor o cualquier otra figura pública. Pero en lo personal no tengo rencor.

—¿Cómo crees que impactará esta nueva situación en tu estado emocional?

—Estoy experimentando un profundísimo dolor. Es el peor momento de mi vida. Quedarme sin trabajo solo agrava la situación. Estoy en tratamiento psiquiátrico, con seguimiento semanal de mi médico. Hay elementos simbólicos también, como que te eliminen de los grupos de WhatsApp del Canal. Tuve un problema porque mi casilla de mail es del dominio de Canal 10 y me la eliminaron. Perdí la información que tenía ahí. Son cosas que suman angustia. También me han reconfortado mensajes de innumerables compañeros que me han escrito estos días para darme aliento.

«Es el peor momento de mi vida. Quedarme sin trabajo solo agrava la situación» Humberto De Vargas —Sobre la noche de la detención, hablás de «error gravísimo». ¿Por qué luego del episodio hiciste silencio y, por ejemplo, no emitiste una disculpa pública? En cierto momento se dijo que desde Saeta esperaban eso…

—A las 24 horas del hecho, yo redacté una carta con una disculpa pública y se la envíe a Danilo Tegaldo (periodista de Subrayado ), pero también le dije que sondeara en el Canal si podía darla. La respuesta que recibió es que el Canal no había dado la noticia en ninguno de sus noticieros ni programas por lo que tampoco publicaría las disculpas. Lo que yo entendí con ese mensaje es que el Canal no quería que se hablara del tema y su postura era dejarlo pasar. No parecía correcto, siendo funcionario de Canal 10 por 40 años , darle las disculpas públicas a otro medio. Así que no creo que desde el Canal esperaran unas disculpas porque si así fuera, ellos sabían que las había redactado y aún si ellos mismos no querían darlas, podían haberme llamado para decirme que las publique en mis redes sociales o en otros medios. No se comunicaron para nada.

—Desde hace dos años estás separado y enfrentado judicialmente a tu exesposa, Rosy Alhadeff. La situación dividió a la familia y los hijos de este matrimonio rompieron el diálogo contigo. ¿Esta situación cambió en algo? ¿Hubo alguna comunicación de ellos recientemente?

—No, lamentablemente. Tampoco se comunicaron con su hermana Josefina (NdR: hija mayor de Humberto De Vargas, de su matrimonio con Laura Daners) para saber cómo estaba. Es una situación que sigo digiriendo y soy paciente. Mi mensaje es «papá siempre está». Cuando ellos digan, allí estaré.

MIRA TAMBIÉN Humberto De Vargas y Rosy Alhadeff: el trasfondo judicial de una separación encarnizada —El juicio con tu ex continúa…

—Sí, ella está reclamando ahora una pensión cóngrua, un monto mensual para ella. Veremos cómo sigue el juicio ante esta nueva situación de desempleo. Porque la gallinita de los huevos de oro ahora va a empezar a dar huevos de lata.

—Cumpliste 60 años hace unos días, ¿cuál es tu perspectiva para el futuro?

—Mi prioridad ahora es mi salud. Voy a enfocarme en recuperarme y luego será tiempo de pensar en cómo solventar mis gastos y acomodar los números. Saldré a buscar trabajo. No me voy a jubilar. Quiero seguir haciendo lo que sé hacer, que es todo. Si tengo que conducir un programa, lo hago. Si me quieren para relatar fútbol, también lo hago. O si hay que actuar o salir a cantar con una banda, me entusiasma también y lo sé hacer. Quiero reconstruir mi vida sin vergüenza, con la cabeza erguida, sabiendo que cometí un error, por el que ya pagué un precio muy alto.

