Humberto de la Calle renunció a algunos de sus beneficios económicos como congresista

Humberto de la Calle , miembro de la coalición Verde Centro Esperanza, presentó ante la Secretaría General del Senado de la República la renuncia de la prima de localización y de vivienda , a las que tiene derecho por ser congresista.

«Renuncio a aquellos elementos que el gobierno puede fijar, como son la prima de localización y de vivienda, ya que no existe una justificación en mi caso para ellos», afirmó Humberto de la Calle en la carta dirigida al secretario general Senado, Gregorio Eljach Pacheco.

El senador se basó en la sentencia C 608 de 1999 de la Corte Constitucional en la que se establece que estas prestaciones no se hacen obligatorias a los ejecutivos que tienen circunstancias que no las justifiquen.

«La disposición no establece directamente tales prestaciones y no las hace obligatorias o forzosas para el Ejecutivo, que en sus decretos puede o no contemplarlas, según que, en su concepto, las circunstancias lo justifiquen o no», dice la sentencia C 608 de 1999.

Por otro lado, frente a la propuesta del Pacto Histórico sobre bajar los salarios de los congresistas , expresó que esta es una necesidad que se debe hacer de inmediato.

«Quienes hemos apoyado la rebaja a nuestros sueldos debemos ser coherentes y comprometidos con lo que dijimos. Nuestro período empieza en 2022 no en 2026. Es urgente recuperar la confianza de la gente en nuestras instituciones y para eso debemos cumplir», manifestó el senador.

