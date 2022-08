Hugo Velázquez, «significativamente corrupto»: EE.UU. lo acusa de soborno

Entornointeligente.com /

El exasesor jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte , señalado com o » significativamente corrupto » por Estados Unidos (EE.UU. ), dijo no estar al tanto de los hechos que el Departamento de Estado de dicho país le atribuye.

Comentó que la noticia de su inclusión en la lista de «corruptos» presentada por los norteamericanos lo «sorprendió». «A mí me sorprendió y me sorprende todavía, porque no conozco la causa que ellos están diciendo», acotó.

Igualmente, mencionó que ayer jueves, cuando la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) hizo la convocatoria a conferencia de prensa y comenzaron las especulaciones, habló con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez -también señalado por EE.UU. como «significativamente corrupto»- pero este tampoco estaba al tanto del tema.

«Yo ayer lo llamé (al vicepresidente Hugo Velázquez) porque se estaba diciendo eso después del comunicado de la Embajada. Mi socio es, hablo con él todos los días», explicó en comunicación con ABC Cardinal.

Indicó que en los próximos días hará un pedido oficial de los documentos de la investigación de EE.UU. que resultaron en su designación como corrupto. «Yo voy a hacer una petición la próxima semana para saber si me dan algún tipo de detalles», manifestó.

Renunció, no lo destituyeron Por otra parte, Duarte negó haber sido destituido de la EBY y afirmó que fue él quien presentó su renuncia al cargo, por cuestiones de «honorabilidad». Además, dijo que se baja de su candidatura al Senado.

Contó que se manejaban «conjeturas» sobre quiénes podrían estar en la lista de «significativamente corruptos», por lo que en todo momento dijo que renunciaría a su cargo si estaba incluido, pero negó estar en conocimiento de las posibilidades con antelación.

Nuevos significativamente corruptos Este viernes, el embajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield , hizo el anuncio de nuevas designaciones de ciudadanos paraguayos como partícipes de hechos de «corrupción significativa».

En la lista fueron incluidos el vicepresidente de la República , Hugo Velázquez, y Juan Carlos Duarte , exasesor jurídico de la EBY.

Según el anuncio del Departamento de Estado de EE.UU., Velázquez tuvo participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos.

«A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros», dijo el embajador Ostfield.

