Hugo Velázquez renuncia a candidatura presidencial y a la vicepresidencia

Entornointeligente.com /

Hugo Velázquez habló en exclusiva con radio Monumental 1080 AM y anunció que presentará su renuncia como vicepresidente de la República y también como precandidato colorado a la presidencia de la República, tras ser designado como una persona «significativamente corrupta» por EEUU .

La medida del país norteamericano también incluye a la esposa y los hijos del vicepresidente. La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.

» Cayó como un balde de agua fría. Desconozco de lo que estuvo hablando (el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield). En mi carácter de precandidato a presidente de la República, teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, eso me deja mal y tengo que ser consecuente «, expresó.

En ese sentido, afirmó que quiere salir como un ciudadano común a defender lo que considera una injusticia e indicó «que hay una laguna en el caso» que le involucran.

Marc Ostfield argumentó, en conferencia de prensa, que el segundo del Ejecutivo obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros. Indicó que el soborno se trataría de USD 1 millón.

«Fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno, no sé si hay causa penal. No tengo idea de la acusación. Debo cuidar los principios por los cuales he luchado «, prosiguió Velázquez.

Lea más: EEUU agrega a su lista de corruptos al vicepresidente Hugo Velázquez

Al respecto, el vicepresidente señaló que tres minutos antes del anuncio de EEUU, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le comunicó que su nombre iba a ser incluido en la lista negra del Gobierno norteamericano.

Velázquez aseguró que tiene tranquilidad y que su decisión de dar un paso al costado es para no afectar el entorno del presidente de la República ni al Partido Colorado.

» Yo hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando (intento de soborno). Estoy hablando con una conciencia limpia «, expresó el vicepresidente Hugo Velázquez.

Sobre la situación de su esposa Lourdes Samaniego, quien es fiscala general adjunta con permiso, y también fue alcanzada por la sanción de EEUU, Velázquez indicó que todavía no habló con ella. No obstante, mencionó que le gustaría que renuncie al Ministerio Público.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com