Hugo Estigarribia dice que con chapa Efraín-Soledad la Concertación perderá en el 2023

Entornointeligente.com /

El ex senador aseguró que en el Partido Colorado ya no encontraba espacios y por ello migró a la Concertación. No obstante, afirmó que la chapa de Efraín Alegre – Soledad Núñez no motivará a los colorados a sumarse al proyecto.

El político manifestó que buscará armar una chapa que mueva a los votos colorados y que pueda derrotar en las internas a Efraín Alegre.

«Buscamos una chapa presidencial fuerte que le gane a Efraín, porque si no, la Concertación pierde en el 2023», dijo en conversación con Monumental 1080 AM.

Por otro lado, Hugo Estigarribia dijo que él tiene varios horizontes como la Fiscalía General del Estado y la Corte Suprema, por lo que incluso no descarta abandonar la Concertación más adelante.

https://twitter.com/_hestigarribia/status/1559760482130710530 «POR UN PLATO DE LENTEJAS» como diria el Dr.Argaña,se entregó un discurso y trayectoria politica coherente,se olvidó el silencio complice hacia el crimen de un joven partidario e instaló a su lado a alguien que apoyo una reeleccion inconstitucional. PODEROSO CABALLERO, DON DINERO

— Hugo Estigarribia Gutièrrez (@_hestigarribia) August 17, 2022 «Por un plato de lentejas» Tras haberse confirmado la chapa de Efraín Alegre–Soledad Núñez, el abogado constitucionalista, quien aspiraba una dupla con el titular del PLRA, aseguró que «por un plato de lentejas» se entregó el discurso y la trayectoria política coherente.

«Por un plato de lentejas, como diría el doctor Argaña, se entregó un discurso y trayectoria política coherente, se olvidó el silencio cómplice hacia el crimen de un joven partidario e instaló a su lado a alguien que apoyó una reelección inconstitucional. Poderoso caballero, don dinero», escribió.

Estigarribia cuestiona que Efraín Alegre tenga un discurso contra la mafia de Horacio Cartes, pero finalmente decidió que su compañera de chapa fuese Soledad Núñez, quien fue ministra de la era de Horacio Cartes y quien nunca supo «desmarcarse» del cartismo.

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com