Hugo Carvajal podría enfrentar entre 10 años de cárcel o cadena perpetua en EEUU

El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, junto a agentes de la DEA ratificó que el Mayor General Hugo Carvajal, conocido también como “El Pollo”, fue arrestado en España el viernes 12 de abril por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para importar droga a EEUU, unas 5,6 toneladas, desde Venezuela y que tendrían como primer destino, México.

Por ese delito, la Fiscalía solicitará la extradición del “Pollo” a España.

Berman expresó en un comunicado que el arresto de Carvajal “ejemplifica la resolución de esta Oficina de llevar a aquellos que contribuyen al tráfico ilícito de drogas a nivel mundial a la justicia. Sin importar el rango o nivel de influencia de una persona, continuaremos persiguiendo y procesando a aquellos que traen drogas mortales a este país en un tribunal de justicia de los Estados Unidos”.

De ser finalmente extraditado y juzgado, Carvajal enfrenta una pena de entre 10 años de cárcel y cadena perpetua, según la misiva colgada por Descifrado .

Según la agencia EFE, si la Justicia española aprueba la petición de EEUU, “El Pollo” sería enviado de inmediato a Estados Unidos, pero si la rechaza se iniciaría un procedimiento legal en la Audiencia Nacional española que duraría con toda seguridad varios meses.

Su detención llega después del viaje a España en días pasados del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.

Por su parte, el agente de la DEA, Christopher T. Tersigni, indicó que la detención del militar venezolano refuerza el compromiso de esa organización para detener el tráfico de drogas a EEUU.

“A pesar de su condición de ex funcionario del gobierno en Venezuela, Carvajal Barrios no está por encima de la ley. La DEA está agradecida a nuestros socios internacionales por sus esfuerzos para ayudar a llevar a este narcotraficante a la justicia”.

Carvajal, apodado el “Pollo”, fue responsable de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de 2004 a 2011 y posteriormente fue diputado chavista.

Sin embargo, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentara como presidente interino de Venezuela el 23 de enero, Carvajal rompió su fidelidad con el Gobierno de Nicolás Maduro e instó al resto de militares a que hiciesen lo mismo.

“Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que nos permitan convocar a elecciones libres”, dijo Carvajal en un vídeo dirigido a Guaidó.

Un día después de manifestar ese apoyo a Guaidó, el presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, acusó a Carvajal de haber negociado con Washington para que se le perdonaran las acusaciones vinculadas al narcotráfico.

Por su parte, el senador republicano Marco Rubio, dijo que Hugo Carvajal está “a salvo y en custodia” en España, al tiempo que expresó que pronto viajará a EEUU para dar “importante información” sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

