Hugh Jackman volverá como Wolverine en próxima película de Deadpool

En un video difundido en sus redes, Ryan Reynolds se dirige a los fanáticos de las películas de Deadpool , protagonizadas por él. «Hola a todos, estamos muy tristes por habernos perdido D23, pero he estado trabajando muy duro en la próxima película de Deadpool durante mucho tiempo», explica.

El actor y productor de estas películas cuenta que luego de mucha introspección y trabajo, aún no tiene ninguna idea sobre lo que se tratará el filme. Será la primera aparición del personaje ya dentro del universo cinemático de Marvel, según cuenta.

https://twitter.com/VancityReynolds/status/1574865217141481477 Hard keeping my mouth sewn shut about this one. pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022 Luego Reynolds señala que sí tuvo una idea. En ese momento, Hugh Jackman aparece de fondo en la imagen y es consultado si quiere retomar el personaje de Wolverine en la próxima Deadpool, a lo que el actor australiano responde: «Sí, claro, Ryan».

Posteriormente, el propio Jackman subió un video a sus redes en el que aparece con Reynolds para supuestamente dar explicaciones sobre la introducción de Wolverine a la película; sin embargo, la mayor parte del video es cubierta con la música Wake Me Up Before You Go Go, del dúo Wham!

https://twitter.com/RealHughJackman/status/1575102901919576065 Some answers-ish. pic.twitter.com/ZjQDeIRZTI

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) September 28, 2022 Jackman y Reynolds han tenido una notable amistad que ha incluido bromas entre ellos en las redes sociales. Esta será la tercera película de la exitosa franquicia Deadpool , que incluye dos cintas estrenadas en 2016 y 2018, según informó CNN.

