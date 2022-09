Hugh Jackman volverá como Wolverine en la próxima película de ‘Deadpool’

Entornointeligente.com /

(CNN) — Ryan Reynolds acaba de dar una gran noticia para el mundo del cine.

El actor dijo el martes que Hugh Jackman repetirá su papel de Wolverine en la próxima película de «Deadpool», programada para el 6 de septiembre de 2024.

«Hola a todos, estamos muy tristes por habernos perdido D23, pero he estado trabajando muy duro en la próxima película de ‘Deadpool’ durante mucho tiempo», dice Reynolds en un video publicado en Instagram, en referencia a la convención de Disney que tuvo lugar a principios de este mes.

Agregó que quería hacer que la primera aparición de Deadpool en Marvel Cinematic Universe (ya que esta es la primera película de «Deadpool» que se produce después de la compra de 20th Century Fox por parte de Disney) fuera «especial» y dijo que buscó «permanecer fiel al personaje, encontrar nueva profundidad, motivación, significado».

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

«Cada ‘Deadpool’ necesita sobresalir y diferenciarse. Ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo… no tengo nada», dijo inexpresivo. «Sí, simplemente está completamente vacío aquí arriba. Y es aterrador. Pero sí tuvimos una idea».

Entra Jackman, o un gran doble de cuerpo, con quien Reynolds habla mientras camina en el fondo.

«Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a Wolverine una vez más?», pregunta Reynolds.

«Sí, claro, Ryan», responde Jackman con indiferencia.

Deadpool se presentó en «X-Men Origins: Wolverine» en 2009, pero es totalmente diferente a la versión sabelotodo de las películas en solitario. Wolverine murió en la película «Logan», por lo que la aparición de Jackman requerirá un poco de juego del tipo «Vamos a ignorar mucha historia», pero es probable que se diviertan con eso, tal como claramente lo hicieron al hacer el logo de cierre en el final del video de Reynolds.

Jackman y Reynolds han tenido una notable amistad que ha incluido bromas entre ellos en las redes sociales.

Esta será la tercera película de la exitosa franquicia «Deadpool», que incluye dos cintas estrenadas en 2016 y 2018.

Brian Lowry de CNN contribuyó a este informe.

