Hugh Jackman volverá como Wolverine a Deadpool 3

Entornointeligente.com /

Sorpresa para los seguidores de Marvel: el actor Hugh Jackman se unió al elenco de la película Deadpool 3 para darle vida, una vez más, al legendario Wolverine.

La última vez que estuvo en la piel del superhéroe con garras, poderes regenerativos y más fue en la cinta Logan de 2017, en la que murió.

Ahora, esta tercera parte de Deadpool representa un giro a nivel de producción de películas, pues, como señala el portal especializado The Verge, será la primera de la franquicia que se hace tras la compra de Disney a 21st Century Fox. Y la pregunta que a los fanáticos les queda: ¿cómo revivirá Wolverine?

El actor Ryan Reynolds, quien protagoniza la cinta del antihéroe, fue el encargado de dar la noticia por medio de un video en redes sociales.

«Estamos muy tristes de habernos perdido la D23, pero hemos estado trabajando muy duro en la siguiente película de Deadpool desde hace mucho tiempo. Realmente he tenido que buscar en mi alma en esto», expresó.

El objetivo de la nueva entrega será sobresalir y diferenciarse, pero Reynolds en tono de burla aseguró que, pese a tanta reflexión, aún no tenía nada en concreto. Sin embargo, le rondaba una idea.

«Oye, Huh, ¿quieres volver a interpretar Wolverine una vez más?», le cuestionó a su compañero que apareció en la pantalla comiendo una manzana.

«Sí, seguro», sentenció Jackman sin dar más detalles. De inmediato, la cara de Reynolds demostró confianza.

El video finalizó con el logo de Deadpool trastocado por las garras de Wolverine. De esta manera, Marvel Studio se anotó la adquisición, con la cual espera llevar a la pantalla más acción, comedia y aventura.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

¿Cuándo se estrenará Deadpool 3?

La fecha de lanzamiento de la película será el 6 de septiembre de 2024. Aún no está claro si se estrenará primero en cines o en los servicios de streaming.

Por lo pronto, se sabe que estará dirigida por Shawn Levy -conocido por su participación en otras cintas como Free Guy-, y contará con el guion de Rhett Reese y Paul Wernick. Ambos ya habían escrito los filmes anteriores de 2016 y 2018.

RevistaTú

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com