Huelga en Reino Unido se extiende al mayor puerto de contenedores

Entornointeligente.com /

Cerca de 2.000 trabajadores han iniciado ocho días de huelga en el puerto de Felixstowe, en Suffolk, en la costa este de Inglaterra. Los miembros del sindicato Unite, entre los que se encuentran operarios de grúas, operadores de remolcadores y estibadores, han rechazado una oferta salarial del 7% del propietario del puerto, CK Hutchison Holding Ltd., cuya empresa Felixstowe Docks ha pagado 198 millones de libras en dividendos desde 2017.

Felixstowe es el mayor puerto de contenedores del Reino Unido, responsable de alrededor del 48 por ciento del tráfico de contenedores. Maneja 4 millones de contenedores al año procedentes de 2.000 buques.

James Hookham, director de Global Shippers Forum, dijo a la BBC que una huelga prolongada «tiene el potencial de interrumpir las cadenas de suministro de los consumidores del Reino Unido en un período crítico», señalando tres picos minoristas próximos: Halloween y las vacaciones de medio término, el Viernes Negro y la Navidad.

Explicó que «estos contenedores se mueven a bordo de algunos de los mayores buques del mundo -piensen en el Ever Given- y se mueven en tal cantidad y frecuencia que otras rutas o modos de transporte (por tierra en tren desde China a Europa, o por carga aérea) simplemente no tienen la capacidad de manejar estas cantidades, con tan poca antelación».

Los reporteros de la web socialista mundial mantuvieron una amplia conversación con algunos de los 200 trabajadores que acudieron al piquete cerca de la entrada del puerto.

Los huelguistas estaban animados por los beneficios récord de las empresas, especialmente en el transporte y la logística, mientras los trabajadores luchan por llegar a fin de mes. Coincidieron en que los trabajadores de todo el mundo se enfrentan a unas condiciones «miserables» y que éstas empeorarán en invierno, especialmente tras la prevista subida del precio de la energía.

Un portavoz de Unite declaró a la BBC el domingo por la mañana que el sindicato «quiere presionar para conseguir el 10%», pero, como señaló un trabajador, el 10% «probablemente no sea suficiente» dada la inflación, que ya supera el 12%, e incluso si acordaran un acuerdo del 10% podrían tener que volver a la huelga en enero.

Hay otras preocupaciones. Algunos trabajadores mencionaron que las condiciones habían empeorado recientemente, sobre todo en materia de salud y seguridad. Muchos plantearon el hecho de que se les exigiera trabajar durante toda la pandemia y se les diera poca o ninguna protección contra el virus, y ninguna paga adicional.

Un trabajador explicó que la empresa tiene ahora un sistema de niveles, en el que los nuevos contratados cobran 25.000 libras al año, muy por debajo de los trabajadores más experimentados que realizan un trabajo muy similar. Un trabajador jubilado señaló que las prestaciones, como las pensiones y el seguro médico, se han ido reduciendo en los últimos 30 años, y que cualquier aumento salarial está vinculado a la reducción de los derechos. Añadió que los contratos más pobres se «endulzan» a menudo con primas, pero que éstas quedan a discreción de la dirección, que puede decidir cuándo y si las paga, y no cuentan para el cálculo de las pensiones.

Los huelguistas denunciaron la legislación antihuelga que prepara el gobierno conservador. Un trabajador insistió en que deberían convocarse elecciones generales, y no «una contienda entre dos tories extremadamente derechistas [Liz Truss y Rishi Sunak en la elección del liderazgo tory]».

Hubo un amplio acuerdo en que el Partido Laborista no representa a la clase trabajadora y que «no necesitamos tories de otro color».

Los trabajadores expresaron su solidaridad con otros que están en huelga, especialmente en los puertos de otros lugares del país y a nivel internacional. Unite tiene actualmente un mandato masivo de huelga en el puerto de Liverpool, mientras que el sindicato Verdi en Alemania está atando a los trabajadores portuarios en las negociaciones con la patronal. Los huelguistas de Felixstowe acordaron una acción de huelga conjunta con otros estibadores y se mostraron entusiasmados con la perspectiva de una huelga general en el Reino Unido.

Un trabajador portuario concedió una amplia entrevista al WSWS. Explicó: «Estamos en huelga porque hemos pedido lo que creemos que es un acuerdo salarial justo a la empresa, y no han cumplido nuestras expectativas. Está muy por debajo de lo que habíamos solicitado frente al aumento del coste de la inflación, y los beneficios de la empresa vuelven a ser enormes».

«Tenemos contratos de dos niveles, así que cuando entras ahora como nuevo empleado, eres flexible y debes trabajar para conseguir mejores condiciones, lo que ellos clasifican como condiciones heredadas, que es más un turno fijo y más salario por un trabajo similar».

Hablando de otros sectores de trabajadores en huelga, dijo: «Se está haciendo difícil para los trabajadores. A lo largo de la COVID vimos quiénes eran importantes en este país, con el duro trabajo que hacían todos; los médicos, las enfermeras, el ferrocarril y todos los que participaban en el funcionamiento del país. Es triste cuando vemos los enormes beneficios de las empresas y los trabajadores luchan contra el aumento del coste de la vida; queremos una sociedad justa, queremos un salario justo».

Preguntado por la hostilidad del Partido Laborista a las huelgas, explicó: «Soy miembro del Partido Laborista, pero creo que no se están ciñendo a los principios de lo que fueron originalmente».

Y continuó: «Queremos una sociedad justa para todo el mundo, y te gustaría pensar que los laboristas lo defenderían, pero desgraciadamente no parece que lo hagan. Si siguen como hasta ahora, creo que no ganarán [las elecciones generales], porque la gente se da cuenta. La gente no quiere otro partido tory».

Al hablar de los ataques a la huelga que está montando el gobierno con el apoyo de los medios de comunicación corporativos, el trabajador dijo: «Que el partido conservador diga que quiere hacerla ilegal, hará que nadie tenga voz en el lugar de trabajo, de modo que solo los jefes tengan voz. Creo que es hacia donde nos dirigimos y que será un desastre para este país, y no creo que mejore para nadie, para ningún trabajador».

«Si no tienes voz, no tienes nada. Deberíamos tener una parte justa y la oportunidad de tener buenas condiciones, un buen Servicio Nacional de Salud y buenos servicios, y debería ser un buen país para vivir. Es una pena que sólo unos pocos quieran quedarse con todo y dejar fuera a los muchos».

El estibador concluyó con la esperanza de que la huelga de Felixstowe «sirva de inspiración a otras personas para decir que realmente se puede tener voz, que se pueden conseguir cosas. No hay que tener miedo de tener esa voz y la equidad y los resultados correctos deberían salir siempre adelante. Así que me gustaría pensar que otras personas pueden tomar impulso de lo que estamos haciendo aquí: mostramos solidaridad y apoyo a los demás, y haremos que sea un lugar mucho mejor para vivir en este país».

ENLACE ORIGINAL: https://www.wsws.org/en/articles/2022/08/21/cakp-a21.html

VEA TAMBIÉN: Transportistas paralizan la capital de Reino Unido con huelga » EntornoInteligente

Entornointeligente.com