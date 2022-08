Entornointeligente.com /

Cárcel de mujeres, en Montevideo (archivo, junio de 2020).

Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS

Hubo incidentes tras muerte de una mujer privada de libertad en la Unidad 5 Publicado el 5 de agosto de 2022 Cárceles 1 minuto de lectura Las mujeres que están presas quemaron colchones, ropa y muebles en protesta; reclaman que hubo omisión de asistencia. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Una mujer privada de libertad, de 31 años, falleció en la tarde del viernes en la Unidad 5 Femenino , cárcel de mujeres de Montevideo. La mujer estaba en el sector de prisión preventiva y sus compañeras avisaron que no podían despertarla. Cuando el personal de salud se acercó a verla, constató su fallecimiento. Desde el Ministerio del Interior plantearon que el cuerpo no tenía señales de violencia. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas, una sobredosis de psicofármacos.

Una vez que en la cárcel corrió la noticia, hubo incidentes que incluyeron con quema de colchones. Las mujeres reclaman por este fallecimiento, en el que, según fuentes, hubo «omisión de asistencia» y en la atención en salud de la cárcel.

Fuentes penitenciarias dijeron a la diaria que la atención en salud es insuficiente y que las mujeres suelen reclamar varias veces para ser atendidas y no siempre pueden llevarlas al centro de salud que funciona dentro de la cárcel.

Según el informe de Bomberos, poco antes de las 18.00 llegaron al lugar, cuando «se estaba realizando quemas de colchones, ropas y algunos mobiliarios, por parte de internas, que arrojaban los elementos encendidos por ventanas, hacia el exterior». Hasta el momento, no hay registro de víctimas y se trabaja en el lugar, agregó Bomberos.

Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, está en el lugar desde que fue informado del fallecimiento.

¿Te interesa la justicia? Suscribite y recibí el newsletter de Justicia en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo Unidad 5 Femenino Juan Miguel Petit Mujeres privadas de libertad Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com