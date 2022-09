Huanta: develan placa La Ruta de la Memoria en recuerdo a víctimas del terrorismo

Entornointeligente.com /

«Hermanos y hermanas de Huanta, hoy es un día especial, en el que nos reúne un acto valioso que es la develación de la placa denominada La Ruta de la Memoria , como símbolo para dignificar la memoria de las víctimas de la violencia del periodo 1980-2000. Como su autoridad regional les acompaño en ese sentimiento de dolor, sé que la herida aún no se cierra. Somos una región que sufrió mucho y no queremos más violencia», aseveró. Asimismo, Rúa Carbajal solicitó al Gobierno nacional una mirada especial y la atención para los hermanos que fueron afectados. «Seguiremos trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia», enfatizó. Refirió también que se encuentra en proceso constructivo el Santuario de la Memoria de La Hoyada , el cual se ejecuta con una inversión de más de 34 millones de soles. Este espacio permitirá reivindicar y honrar la memoria de las víctimas de la violencia del periodo 1980-2000. Lea también: Ayacucho: inician la construcción del Santuario La Memoria de la Hoyada «Es una muestra de nuestro compromiso de trabajo con la población ayacuchana, no todo es fierro y cemento, estamos trabajando por una región inclusiva», manifestó. Además, Rúa Carbajal anunció que emprenderá desde el gobierno regional una agenda de trabajo por una memoria justa para los afectados de la provincia Huanta. La gerenta regional de Desarrollo Social, Lorena Hermoza Sotomayor, explicó que La Ruta de la Memoria buscar reconocer e identificar los recintos, espacios y hechos del periodo de la violencia suscitados en la región, que se emprende desde su despacho en el contexto de los trabajos de reparación colectiva. «Es un primer trabajo la develación de las placas en el marco de los trabajos de las reparaciones colectivas. Se tuvo tres puntos donde se develó la placa, como es en el estadio Eloy Molina Robles; la Casa de la Juventud con la Casa de la Memoria, y en la comunidad de Erapata en memoria a Hugo Bustíos Saavedra», puntualizó la funcionaria. Dato En la ceremonia de develación de la placa se contó con la participación de la consejera regional por Huanta, Cleofé Pineda; el gerente regional de Ayacucho, Wilhelm Oré Chipana; el alcalde provincial de Huanta, Mariano Arce; autoridades de la comunidad Culluchana, representante de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh); familiares de las víctimas y población. Más en Andina: Así celebra el Valle del Mantaro la tradicional festividad en honor a la Virgen de Cocharca ?? https://t.co/WyoTSR9z3L Esta fiesta fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 29 de mayo de 2014. pic.twitter.com/ddwVgvoXy7

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 5, 2022 (FIN) NDP/TMC/JOT Publicado: 5/9/2022 Noticias Relacionadas Gobierno mantiene compromiso de atención a víctimas de violencia política Ministro Chero: es obligación del Gobierno cumplir con los deudos de la violencia política Oronccoy: familiares de víctimas durante violencia política son atendidos en salud mental Ayacucho: avanza construcción de puente Ccanchi que dinamizará y unirá dos regiones

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com