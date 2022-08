Huancayo: peregrinación en honor a la Virgen de Cocharcas será el sábado 3 de setiembre

Entornointeligente.com /

La concentración de todas las parroquias de la Vicaría I (Provincia de Huancayo) y fieles en general será a las 7:00 a.m., en la Parroquia El Sagrario-Catedral de Huancayo. Desde ahí se partirá hacia el distrito de Sapallanga por la legendaria calle Real. Durante la caminata hacia el Santuario de la Virgen de Cocharcas, cada parroquia se encargará de rezar el Santo Rosario, con el objetivo de pedir que la paz, el amor y la salud estén presentes en cada uno de los feligreses. Alrededor de las once de la mañana, en las instalaciones de la parroquia San Pedro se celebrará la misa en honor a la Virgen de Cocharcas. Como cada año, cientos de personas llegan al Santuario de Virgen de Cocharcas para pedirle protección y muchas bendiciones en sus actividades diarias. Posteriormente, el 7 de setiembre se realizará la Víspera con una misa a las 6:00 p.m. y luego una serenata en honor a la Virgen de Cocharcas. Al día siguiente, 8 de setiembre, día central de la celebración, se oficiará la Eucaristía de Fiesta, a las 11:00 a.m. Las parroquias de Apata, Orcotuna y demás pueblos de la provincia celebrarán a la Virgen de Cocharcas con misas, procesiones y fiestas costumbristas. (FIN) PTM/LZD También en Andina: ?? El distrito ancashino de San Marcos, en la provincia de Huari, adquirió cuatro modernas ambulancias tipo II para reforzar el nivel de respuesta y atención de emergencias, beneficiando a unos 10,000 pobladores. https://t.co/8XckvXBRzR pic.twitter.com/piTD54G3vP

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 18, 2022 Publicado: 18/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com