Huacas de Moche: investigadores usan georadares para detectar nuevas áreas arqueológicas

El director de Investigación del proyecto arqueológico Huacas de Moche , Carlos Rengifo Chunga, indicó que los trabajos se realizan mediante un convenio de cooperación entre ambas universidades, así como con el Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver, de los Estados Unidos de América. Agregó que el proyecto, denominado Investigaciones arqueo-geofísicas integradas en Huacas de Moche , cuenta con una inversión de 60,000 soles. Manifestó que esperan tener pronto resultados enriquecedores y que, como parte del trabajo de socialización del proyecto se realizó una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNT. Por su parte, Richard Krahenbuhl, investigador de Colorado School of Mines, refirió que son tres métodos de geofísica los que se utilizan en el estudio: magnetismo, electromagnetismo y georadar de penetración terrestre. Además, que durante dos semanas ya aplicaron las dos primeras técnicas y que actualmente usan el georadar para la recolección de datos en el subsuelo del núcleo urbano de Huacas de Moche. Asimismo, Jared Low, estudiante de posgrado de Colorado School of Mines, explicó que el georadar que se usa envía impulsos electromagnéticos al subsuelo , esos impulsos rebotan de manera distinta dibujando un mapa con diferentes frecuencias, las cuales indican variación en el subsuelo evidenciando que hay elementos que deben ser conocidos y testeados arqueológicamente. Este equipo de expertos está compuesto por: Carlos Rengifo, Alex Vega y Heider Escalante, de la Universidad Nacional de Trujillo; Ricard Krahenbuhl, Jeffrey Shragge y Jared Low, de Colorado School of Mines; así como Michele Koons, del Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver. Dicho estudio es de mucho interés para las diferentes carreras profesionales como arqueología, ingeniería de materiales y de minas, antropólogos, entre otros, pues la UNT promueve investigaciones con componentes sociales como parte fundamental de su labor. Más en Andina: Arequipa celebra su 482 aniversario: conoce sus principales hitos históricos https://t.co/mNKs4wmpl9 a través de @Agencia_Andina

Publicado: 12/8/2022

