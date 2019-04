Entornointeligente.com / Notitarde.- Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la ONU que declare la situación en Venezuela como una “emergencia humanitaria” y que organice una respuesta internacional a gran escala.

HRW a la ONU: declare la emergencia humanitaria en Venezuela/Imagen de cortesía. La ONG con sede en Nueva York hizo el llamamiento en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis en el país latinoamericano, convocada por Estados Unidos.

“Aunque la situación humanitaria en Venezuela es gravísima, podría empeorar mucho más”, señaló en un comunicado el director para la ONU de HRW, Louis Charbonneau.

“El secretario general y su equipo pueden evitar que eso ocurra movilizando el sistema de la ONU y presionando a las autoridades venezolanas para poder ayudar a salvar vidas de ciudadanos venezolanos. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían instar a Guterres públicamente a que lo haga”, añadió asimismo.

Último informe sobre Venezuela Según el último informe de HRW sobre Venezuela, la escasez de alimentos está teniendo un grave impacto para los venezolanos, con un aumento de los niños que sufren desnutrición.

HRW culpa además al Gobierno de Nicolás Maduro de haber ocultado la crisis interrumpiendo la publicación de datos oficiales sobre salud y defiende que las autoridades han demostrado no tener capacidad para poner fin a la crisis.

“El secretario general de la ONU (António) Guterres debería alzar la voz sobre la situación en Venezuela y demostrar liderazgo, asegurando que los cuantiosos recursos con los que cuenta la ONU puedan movilizarse en beneficio del pueblo venezolano, a través de asistencia que sea neutral, independiente e imparcial”, señaló una de las autoras del informe, Kathleen Page, médica y profesora de la universidad estadounidense Johns Hopkins.

