HR Derby, ronda por ronda

Los ÁNGELES – El jugador de los Washington Nationals, Juan Soto, se adjudicó el Home Run Derby del Juego de Estrellas 2022 de MLB, el lunes, al superar en la final entre dominicanos a Julio Rodríguez, de Seattle Mariners, por 19-18 en la ronda final.

El Home Run Derby llevó a cabo en el Dodger Stadium.

El hogar de Los Ángeles Dodgers recibió por primera vez en su historia un festival de cuadrangulares con la gran competencia de ‘Bambinazos’.

AP Photo/Mark J. Terrill ¿Quiénes desplegaron su poder en Los Ángeles? Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies, Albert Pujols, St. Louis Cardinals, Pete Alonso, New York Mets, Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves, Corey Seager, Texas Rangers, Julio Rodríguez, Mariners, Juan Soto, Nationals y José Ramírez, Cleveland Guardians. Home Run Derby 2022 PRIMERA RONDA

JUGADOR HR VS JUGADOR HR (6) Julio Rodriguez 32 vs (3) Corey Seager 24 (7) Ronald Acuna Jr 19 vs (2) Pete Alonso 20 (5) Jose Ramirez 17 vs (5) (4) Juan Soto 18 (8) Albert Pujols 13+7= 20 vs (1) Kyle Schwarber 13+6= 19

El novato Julio Rodríguez abrió el Derby con 32 jonrones y pasó a segunda ronda para enfrentar al bicampeón reinante Pete Alonso, que vino de atrás para superar la primera ronda. Albert Pujols venció dramáticamente en desempate a Kyle Schwarber para avanzar a la semifinales y enfrentar a Juan Soto, el dominicano que puede ser el heredero de sus glorias.

Home Run Derby 2022 SEMIFINALES

JUGADOR HR VS JUGADOR H3 (6) Julio Rodriguez 31 vs (2) Pete Alonso 22 (8) Albert Pujols 15 vs (4) Juan Soto 16 El novato Rodríguez se metió a la final al dejar en el camino al bicampeón Alonso, al repetir otra ronda de al menos 30 jonrones, para sumar 63, la tercer mejor cifra en la historia detrás de los 91 de Vladimir Guerrero Jr en 2019 y 74 de Alonso en 2021. superó los 61 de Giancarlo Stanton que pegó en 2016.

La final entre dominicanos está garantizada y será la segunda en la historia, después de 2010 en que David «Big Papi» Ortiz le ganó a Hanley Ramírez.

Home Run Derby 2022 FINAL

JUGADOR HR VS JUGADOR HR (6) Julio Rodriguez 18 vs (4) Juan Soto 19 A Twitter List by HectorCruzESPN

