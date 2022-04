Hoy y Después en Valencia

Entornointeligente.com /

Domingo 29 de junio de 1980

Nunca antes en el Colegio Nacional de Periodistas unos premios habían sido tan cuestionados como los de este año. El montón de diplomas que se quedaron fríos sobre la mesa del presidium del acto con el cual fue conmemorado el día del Periodista, acá en Valencia, deberá marcar un precedente en nuestra organización gremial, para acabar con una serie de vicios en el momento en que van hacerse los reconocimientos a los profesionales de la comunicación colectiva.

Nosotros tenemos que aclarar que la protesta silenciosa que hizo un numeroso grupo de periodistas al no recibir los premios, especialmente los municipales, no fue en contra de las instituciones ni de los colegas premiados porque sería un acto de mezquindad. La protesta fue para denunciar públicamente la forma manipulada como se conceden esos premios con los cuales en la mayoría de las veces no se reconoce la actuación profesional sino la adhesión partidista o la posición que se asuma en el proceso de las elecciones internas del Colegio.

Tomando en cuenta estos elementos hay quienes dictan la pauta a los miembros del jurado para que voten por sus elegidos, a quienes, con un mes de anterioridad, se les ha asegurado que obtendrán el premio o la beca para ir a Quito. Pero este año se presentó un nuevo elemento, que fue el de la transacción.

Algunos miembros del jurado, no miembros del partido de gobierno, se vieron en la obligación de votar por elegidos que no eran santos de su devoción, pero a costa de que se les premiara a un amigo suyo, con quien ya tenía este compromiso.

Por supuesto, que habiéndose obtenido una información como esta, la mayor parte de los periodistas decidió no asistir al acto de entrega de los premios, y los pocos que los recibieron (los estatales) tuvieron que conformarse con un sobre en el que desconsideradamente se le invitaba a «pasar por tesorería», a retirar su cheque Ante hechos como estos no nos queda otro camino que denunciarlos públicamente, y pedir a la nueva junta directiva del Colegio Nacional de Periodistas, que encabeza el estimado colega Leonardo Arriaga, que se reformen las bases de los concursos de prensa, y que se determine bien claro, que es lo que va a premiar.

RADIO

Radio Rumbos: 6 a 8 a.m. Venezuela es Bellísima, programa de Reinaldo Espinoza Hernández, en el cual se destaca lo mejor de nuestra música.

Radio Latina: 6 a 8 a.m. Hecho en Venezuela, espacio producido y comentado por Alfonso Navas Martínez, en el cual el país es la estrella por su música, sus canciones y sus costumbres. 8 a.m. Concierto en Radio Latina, obsequio de exquisitos fragmentos musicales que nos ofrece todos los domingos Santiago Sánchez González. A las seis de la tarde Wilmer Rafael Hernández, quien por cierto se encuentra en Nueva York, en su programa Grandes Artistas, Grandes Éxitos nos dará a conocer los éxitos más resaltantes del grupo norteamericano Spinners.

Y no dejen de escuchar también por Latina el excelente microprograma producido por Víctor Cadet, El artista y el evento donde en forma amena se nos explica la obra de los ganadores del Premio Arturo Michelena. De lunes a viernes a la una del mediodía y sábado y domingo a las 5,55 de la tarde.

En Radio Satélite: Antonio José Rivas continúa con su ameno programa de música venezolana, de 6 a 8 de la mañana, y a las siete de la noche Haydée Cadet presenta su programa estelar El Sonido del Jazz.

EXPOSICIONES

SAMUEL BARONI, VICTOR HUGO, IRAZABAL, ANTONIO LAZO, PELLIN, ROBERTO GONZALEZ, OCTAVIO RUSSO, GILBERTO RAMIREZ, ABILIO PADRON Y ANIBAL ORTIZ POZO excelentes dibujantes presentan una colectiva, cuya visita es obligatoria para quienes desean tener una visión del dibujo actual en Venezuela. Centro arte El Parque, plaza del Viñedo. Todos los días de 4 de la tarde a ocho de la noche, a excepción del lunes.

LUISA PALACIOS: una de las artistas más sobresalientes del país inaugura hoy a las once de la mañana una muestra de pinturas y pasteles. Galería de Arte de la Universidad de Carabobo, plaza de la urbanización Prebo. A no faltar a este acontecimiento.

