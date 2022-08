Hoy se estrena la esperada precuela de «GOT»: Conoce aquí los personajes que darán vida a «House of the Dragon»

Entornointeligente.com /

Criaturas fantásticas, sexo, violencia, luchas de poder, traiciones y una nueva Khaleesi. Lo mejor y lo más discutido del exitoso » Game of Thrones » vuelve a la televisión este fin de semana con » House of Dragon » o » La Casa del Dragón «, la precuela de la famosa saga, que trata de reavivar su éxito con la misma fórmula y continuar su legado.

Muchos han sido los proyectos que se han barajado como primer spin-off (o serie derivada) de la famosa saga, pero finalmente una trama sobre la Casa Targaryen es la que tomará el relevo de la mítica serie solo tres años después de su controvertido final.

Dos siglos antes:

«House of Dragon» se desarrolla doscientos años antes de la fantasía épica de la trama de «A Song of Ice and Fire» (la colección de novelas que inspiró la serie original), y el universo en el que está ambientada es completamente reconocible para sus seguidores.

Hay dragones, criaturas fantásticas, amor, odio, sangrientos combates y maniobras de todo tipo con un único objetivo: alcanzar el Trono de Hierro. Los Targaryen ostenta el trono de los Siete Reinos y reina la paz, pero abundan las tensiones con otros pueblos que pueden derivar en conflicto mayor.

Lejos queda todavía el asesinato del Rey Loco (Aerys II) y la casi completa destrucción de su linaje.

Conoce a continuación los personajes de esta nueva historia:

Rhaenyra Targaryen La princesa es la auténtica heredera al trono de hierro de su padre, el rey Viserys I. Ella tiene sangre pura valyria y -al giual que Daenerys- sabe montar dragones y peleará con ellos hasta las últimas consecuencias. Muchos dicen que haenyra lo tiene todo desde que nació, pero ella, la elegida para continuar con la corona, no nació siendo hombre. Es interpretada por la actriz inglesa Emma D’Arcy . Alicent Hightower La hija de Otto Hightower, considerada la mujer más gentil de los Siete Reinos, se convierte en la consorte de Westeros. Al haberse criado en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más privado, se hizo poseedora tanto de una gracia corteana como de una aguda perspicacia política. Al igual que Rhaenyra, peleará por el trono de hierro junto a su padre. Es interpretada por al actriz británica Olivia Cooke . Daemon Targaryen Conocido como «el Principe Canalla», el el hermano más joven del rey Viserys, además de tío y esposo de Rhaenyra. Es un guerrero incomparable y sabe montar dragones. Daemon tiene la verdadera sangre del dragón, pero, como se dice en el mundo de juegos de Tronos: «Cuando un Targaryen nace, los dioses tiran una moneda al aire». Es interpretado por el actor británico Matt Smith. Corlys Velayron También conocido como «La serpiente de mar», es el Lord de la Casa Velaryon, una casa de sangre valyria tan antigua como los Targaryen. Es uno de los navegantes más famosos, lo que le ha permitido convertir a su casa en una de las más adineradas, incluso más que los Lannister de GOT. Aunque también montan dragones, en esta serie tuvieron una adaptación importante. Es interpretado por el actor británico Steve Toussaint. Criston Cole De ascendencia dorniense, es el hijo común del mayordomo del Lord de Refugio Negro. No tiene derecho a la tierra, ni a los títulos. Todo lo que tiene en su nombre es su honor y su habilida dsobrenatural con la espada. Es interpretado por el actor británico Fabien Frankel . Lady Misaria También conocida como «Gusano Blanco». Es una exprostituta y bailarina que llegó sin nada a Westeros. Se vendió más veces de la que puede recordar «y podría haberse marchitado… pero en lugar de eso, se convirtió en la aliada más confiable, y menos probable, del Príncipe Daemon Targaryen, el heredero al trono». Es interpretada por la actriz japonesa, nacionalizada británica, Sonoya Mizuno. Otto de Hightower La Mano de rey Viserys, a quien sirve leal y firmemente. Es padre de la segunda esposa del monarca, su hija Alicent. Para él, la mayor amenaza del reino es Daemon Targaryen y su posición como heredero al trono. Es interpretado por el actor galés Rhys Ifans . Princesa Rhaenys Targaryen Jineta de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon. Es llamada «la reina que nunca existió», ya que fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo, ya que el reino favorecía a su primo Viserys simplemente por ser hombre. Es interpretada por la actriz inglesa Eve Best . Viserys Targaryen Elegido por los señores de Westeros en el Gran Consejo de Harrenhal, para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen. Es un hombre cálido amable y decente, que sólo espera continuar con el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido en GOT… los buenos hombres no necesariamente son grandes reyes. Es interpretado por el actor británico Paddy Considine. Contenido «El Universal» de México, GDA, HBO y EFE. | Diseño: Michel Leiva, Emol. ¿Encontraste algún error? Avísanos

