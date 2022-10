Hoy se celebra el Día Internacional de la No Violencia

Entornointeligente.com /

El día Internacional de la no violencia conmemora el 153 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, precursor de la filosofía y la estrategia de la no violencia.

La ONU estableció celebrar el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia, en homenaje al nacimiento de Mahatma Gandhi, Líder del Movimiento de Independencia de la India y pionero de la filosofía y la Estrategia de la no violencia.

De Acuerdo con la Resolución A / RES / 61/271 de la Asamblea General, del 15 de junio del 2007, establece que la conmemoración del Día Internacional es una ocasión para «diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública». La resolución reafirma «la relevancia universal del principio de la no violencia» y el deseo de «conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia».

Es una ocasión propicia para rechazar los enfrentamientos armados que cuestan la vida de hombres y mujeres, muchas veces inocentes, y para promulgar la educación y la conciencia pública.

A su vez, es un día para reconocer el legado de Mahatma Gandhi, su filosofía y su pensamiento, hoy tan vivo después de 153 años de su nacimiento: «Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar».

La no violencia implica un compromiso por la transformación social y al mismo tiempo, un compromiso por la transformación personal. Históricamente, y por supuesto también hoy, se han venido utilizando diferentes formas de expresión de la no violencia; el rechazo y vacío a las diferentes formas de discriminación y violencia, la denuncia ante hechos de violencia, discriminación e injusticia, la desobediencia civil frente a la violencia institucionalizada, la organización y movilización social, el boicot a un producto o empresa, la superación de las raíces de la violencia en uno mismo, y el desarrollo de las valores humanistas.

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com