«Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13», el icónico verso de Vico C se vuelve tendencia 

Entornointeligente.com /

Todos nos hemos hecho la misma pregunta cada 5 de septiembre, la última década. ¿Qué será de la vida de la hija de Vico C? Aquí las respuestas.

Cada 5 de septiembre surge la misma pregunta entre los seguidores de Vico C . ¿Cuántos años tendrá ahora la hija de Vico C? La respuesta siempre aparece en Twitter y este año vino así: » Marangely Lozada ya tiene 32 años y es madre «, apuntaba uno de esos tuit que de tantas veces compartidos no se sabe quién es el verdadero autor.

Fue hace años, cuando Vico C hizo un guiño de su vida personal y en especial como padre, inmortalizando el cumpleaños de su querida preadolescente en ese rap icónico que todos los de la generación que antecedía a los millenials (a la cual pertenezco yo) repetían como pericos.

En esa época, no importaba si te considerabas yeyesito, racataca, meña, ghetto o normal, las canciones de Vico C , se coreaban con orgullo, se recitaban con su tono y ¡ay! de quién no su sumara al canturreo: se corría el riesgo de quedar como Nerd , anticuado, fuera de onda, En Bosnia , En panga , como se decía en esos tiempos. (Tiro mi cédula con orgullo).

Me parece que Marangely era la primogénita del artista (No tengo prueba pero tampoco dudas. Sigo investigando y regreso en un rato). Vico C se había consagrado como un latino altamente famoso por su estilo, callejero y por bocón, porque decía verdades completas con flow. Algo en aquel tiempo logró con éxito el rapero Eminem pero en inglés. Bueno, Vico C, en esa era el René Residente (el que era de Calle 13), de ahora.

Un usuario de Twitter lo retrata muy bien en este tuit: » Vico C para mí generación es una leyenda. En América Latina poco se sabía del rap hasta que llegó Vico C. Que bueno que todos los 5 de septiembre se recuerde la música del Filósofo. Por cierto, el 24 de septiembre estará en Venezuela (concierto) «, dijo alguien que se identifica en la red del pajarito azul como Yohan Pimentel (220v).

También otro usuario de la mencionada red, el periodista caraqueño Darvinson Rojas añadió más detalles interesantes de la vida de Marangelis.

» Es madre desde octubre de 2021 y está casada desde el 24 de julio de 2022 «, aseguró desde su cuenta que goza de reconocido gancho azul, es decir aprobación oficial o verificación de identidad otorgada por el propio Twitter.

Otros tuits, menos informativos son los de mofa, como por ejemplo, el clásico meme de una mujer haciendo cálculos mentales -sacados de un guión de película- acerca de la edad actual de la hija de Vico C, Marangelis.

Bueno, pensándolo más en serio, esa niña es madre de familia. ¡Chuzo! ¡Hasta me ganó! y eso que soy mayor que Ella. Y otra cosa, en la que acabo de atar cabo: es que Vico C ya es abuelo. Mírenle la carita al bebé (en la segunda foto del displayer ), hasta tiene un aire al rapero. Bueno, ¡Qué orgullo para su familia! ¡Qué bonito legado le dejó Vico a su hija que todo el mundo latino recuerda su cumpleaños!. Se nota que la amaba con todo su corazón. ¡Bravo Vico! Más papás orgullosos como tú, por favor.

Y si, hoy es #5DeSeptiembre y en mi corazón siempre cumplirás 13, que te bendigan desde arriba, que te mantengas viva, y que tú orgullo jamás muera por lo que murmure la gente.

— Vico C (@VicoC_) September 5, 2022 Feliz cumpleaños a la hija de Vico C!! Otro meme que no puede faltar jaja pic.twitter.com/zXcqMZwfgt

— Sari

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com