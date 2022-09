Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 32 años y es mamá

Entornointeligente.com /

«Les juro que todos los años pienso ‘ya el chiste es viejo, la gente no se va a acordar’ y siempre me equivoco», comentó Marangely Lozada , hija del puertorriqueño Vico C , este 5 de septiembre en su cuenta de Instagram, donde compartió algunos memes referentes a la fecha y que solo reafirman que el Internet latino nunca pasará por alto su cumpleaños.

En la letra de la canción el famoso rapero soñaba con que su hija terminara sus estudios. Marangely se graduó de Educación Elemental en una universidad en Puerto Rico, es mamá y se acaba de casar.

El tema 5 de septiembre es parte del álbum En honor a la verdad , lanzado por Vico C en 2003 luego de salir de prisión donde estuvo recluido por posesión de narcóticos.

