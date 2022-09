HOY EL IMPERIO NORTEAMERICANO ESTÁ SIN «TAPARRABOS» FRENTE AL MUNDO por Alirio Liscano

Entornointeligente.com /

I La lenta caída de EEUU tiene 50 años si nos ubicamos en Vietnam 1973. Lyndon Johnson ubicó 1 millón de norteamericanos en Indochina, lo que junto con los altos precios petroleros, determinó la caída del dólar y Occidente entró en «recesión», aunque ellos siguen en un debate sin fin sobre qué ocurrió. Y el Capitalismo ya agotó sus infinitas formas de «disfrazarse». El Cambio Climático confirma que han «acabado» con los recursos globales tras un saqueo bestial de siglos. 2 mil 500 millones de seres en el hambre, una tercera parte del globo, denuncian la miseria, la explotación y el ventajismo de las élites. Y la solución que «sugieren», por lo visto, es más guerra de saqueo contra los pueblos, más desesperanza y más muerte. Ellos calcularon tempranamente que la industria armamentista y la agresión armada era su «gran doble negocio». Por un lado, ganan «destruyendo» y por el otro, ganan «reconstruyendo». Han ensayado todo lo que creyeron les haría eternos, en primer lugar el «egoísmo» acompañado por la avaricia y el supremacismo, males de base del sistema capitalista. Y para separar aún más a los seres humanos trajeron también el racismo, el consumismo, el machismo y otras pandemias. Ya habían inventado los bancos, la forma super fácil de hacer dinero porque basta con usar los que son ajenos, inventaron sistemas hábilmente «camuflados» para «producir y cobrar en serie» como sucede con el crédito y el «dinero plástico». Y recurrieron a todo lo que produzca «billete» aunque eso extinga la vida como es el caso puntual de la droga, hoy erigida en una adicción letal en el planeta.

II Y no es mejor la situación interna de los EEUU en materia social, política y económica. Los informes más ajustados y recientes aseguran que tiene 10 años en «caída» la espectativa de vida, porque además de no contar USA con un sistema eficiente de salud pública, la población sigue siendo golpeada, dijimos, por el consumo de droga, alcohol y cigarrillos, junto a males fatales como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades degenerativas, de trasmisión sexual y los índices crecientes de suicidio. Sólo recordemos este dato: en 2021, fueron 107 mil los norteños fallecidos por «sobredosis». Por otra parte, los costos de la energía han subido en un 15.8 por ciento en relación con la electricidad; 24 por ciento en gasolina, gasóleo y lubricantes automotores; y 33 por ciento en términos del gas doméstico. En el agosto pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sufrió un incremento del 8.3 por ciento. Sin embargo, conviene clarificar esta gráfica escrita diciendo que en lo que va del año 2022, USA movilizó hacia Europa (entiéndase en torno de la Otan y de la Guerra en Ucrania) 750 vuelos cargados con armas, equivalentes a 56 toneladas de peso y por un valor de 14 mil 500 millones de dólares. Esto, hay que decirlo, para colocar al mundo al borde de una catástrofe nuclear en donde no contamos para nada los seres humanos. Redundemos, si algo interesa a USA, la OTAN e Israel, es la Oligarquía global del dinero. Los mismos reportes precisan, vaya sorpresa, que la Reserva Federal estudia un Alza Universal de las Tasas de Interés. Y nuestros pueblos, seguro, se mantendrán en las calles. Nosotros Venceremos. AL.

