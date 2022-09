Hoy domingo 18 se realiza la carrera «Lima Corre 6K por la donación de médula ósea»

Entornointeligente.com /

La competencia de seis kilómetros, que iniciará a las 08:00 horas, será gratuita y está dirigida a deportistas y todo público. El aforo del evento será de 1,500 e incluye cuatro categorías: libre, máster, discapacidad visual, discapacidad física (silla de ruedas). ¡Lima corre 6K por la donación de médula ósea! ???? ? Te esperamos este 18 de septiembre en el parque Historia de la Medicina Peruana de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. #AmaDonaVive ? pic.twitter.com/Ccta9sYkP1

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) September 17, 2022 El objetivo es fomentar la donación de médula ósea e incrementar el número de personas en el Registro Nacional de Potenciales Donantes no Emparentados de Células Progenitoras Hematopoyéticas (ReD-CPH) a cargo de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa. Puedes leer: Conoce qué exámenes debes cumplir para una maratón o practicar algún deporte Juan Antonio Almeyda, director general del Digdot, dijo que esta carrera busca promover la inscripción de las personas en el Registro de Donantes de Médula Ósea. Al respecto, explicó que si la persona acepta, firma un consentimiento informado y se le realiza un breve cuestionario para evaluar su salud. Si es apto, se le toma una muestra mediante un hisopado bucal para que, previo análisis, los resultados sean almacenados en el ReD-CPH de manera confidencial. Almeyda indicó que, para ser donante de médula ósea, se debe tener entre 18 y 40 años de edad, y gozar de buena salud. Aclaró que los donantes no van a donar la médula espinal, sino la sangre que está entre los huesos. En Perú, cada año se diagnostican, aproximadamente, 2,500 pacientes con alguna enfermedad hematológica (oncológica y no oncológica). De este total, alrededor de 600 pacientes recibirán la indicación de trasplante de médula ósea y el 80 % (480) de ellos no tiene un familiar compatible que sea donante, por lo que requerirá de un donante no emparentado. «En el país hay aproximadamente 600 casos anuales que requieren un trasplante, de los cuales solo el 20% tiene un familiar compatible», anotó Almeyda. Por esta razón, el Minsa, a través de la Digdot, administra el ReD-CPH que, actualmente, almacena los datos de más de 70,000 potenciales donantes. En ese sentido, la Digdot realiza diversas campañas para incrementar el número de personas de dicho registro y se amplíe la posibilidad de salvar vidas con los trasplantes de médula ósea. Más en Andina: ?? ¿Ejercicios diarios o solo los fines de semana? Conoce qué dicen los especialistas https://t.co/6MgKEb6mE1 Néstor Rejas Tataje, especialista en Promoción de la Salud del @Minsa_Peru , sostiene que el ansiado bienestar físico no se logra de golpe. pic.twitter.com/yNs5J9jsgY

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 26, 2022 (FIN) ICI/KGR/LIT Publicado: 18/9/2022

