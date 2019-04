HOW TO: Maquillaje para invitada de una boda en la playa

Entornointeligente.com / – Publicidad – Encontrar la inspo para el maquillaje perfecto es muy importante, sobre todo si vas a un evento tan especial como una boda (aunque sea de invitada ). A eso súmale que dicha boda es en la playa y nos topamos con una ligera complicación: ¿cómo hacer que tu makeup aguante calor, humedad, sudor, lágrimas y mucho baile? La clave, según la maquillista Mayela Sepúlveda, está en preparar muy bien la piel y luego, elegir un look natural que si se corre, no se note tanto.

Para eso, le pedimos que creara un look pensado específicamente en las condiciones climáticas de una boda de playa , que además fuera adoc para una invitada. Porque claro, te quieres ver increíble, pero nunca sobresaltar más que la novia. ¡Checa sus mejores tips!

Productos utilizados para lograr este maquillaje: Preparación de piel: Mineral 89 Fortifying and Plumping Daily Booster de Vichy y Beauty Elixir de Caudalie Primer: Veil Mineral Primer de Hourglass Base: CC+ Cream Oil-Free Matte SPF 40 de It Cosmetics Corrector: Bye Bye Under Eye Corrector de It Cosmetics Polvo sellador: Veil Translucent Setting Powder de Hourglass Gel para cejas: Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills Ojos: Apres Ski Glow Collection Eye Lights Palette de Becca y Star Lit Powder en Frozen Purple de Make Up For Ever Bronzer: Beached Bronzer de Urban Decay Blush: Face Studio Master Glaze Glisten Blush Stick en Coral Sheen de Maybelline Iluminador: Peach Luminizer de RMS Beauty Tinta de labios: Fresh Cherry Tint en Cherry Red de Etude House Lip gloss: Full Vinyl Lip Lacquer en Cape Town de Nars

