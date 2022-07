«House of the Dragon» y «Lord of the Rings», lo fuerte de la Comic-Con

Entornointeligente.com /

San Diego (EE.UU.).- La secuela de «Game of Thrones», la serie de «The Lord of the Rings» y las novedades de Marvel son los platos fuertes de la Comic-Con, la cita más importante de la industria del entretenimiento que esta semana vuelve al formato presencial tras un parón de dos años .

El Hollywood más taquillero, el de los superhéroes y las franquicias multimillonarias, traslada durante unos días su sede hasta San Diego, una localidad situada al sur de California y fronteriza con México, a la que anualmente se desplazan más de 130.000 personas para ver a sus ídolos y conocer antes que nadie los títulos que próximamente llegarán a la pequeña y la gran pantalla.

Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page y Michelle Rodriguez fueron las primeras estrellas que este jueves se dieron un baño de masas en la Comic-Con 2022 para presentar la esperada adaptación al cine del juego de rol «Dungeons & Dragons».

El filme no se estrenará hasta marzo de 2023 pero el público, ansioso por el debut de una nueva saga cinéfila, ha recibido a los protagonistas de la película con una enorme ovación.

«Comic-Con nos recuerda por qué hacemos esto. Es increíble ver las caras de todos», decía sobre el escenario el director Jonathan Goldstein, después de mostrar unos minutos del filme, sin terminar y con los efectos especiales en fase muy rudimentaria.

El festival es, ante todo, un encuentro centrado en el lado más lucrativo de la cultura pop y en el que los aficionados a los cómics, las series de acción y fantasía o las sagas de cine dan rienda suelta a su pasión.

Acostumbrado a otro tipo de cine y debutante en la Comic-Con, Hugh Grant bromeó sobre su debut en el Centro de Convenciones de San Diego: «Tratamos de venir con ‘Sense and Sensibility’, pero no funcionó», dijo ante las risas de los asistentes al panel inaugural.

A cambio de entradas que van desde los 50 dólares hasta más de 200, y de colas de espera que superan las dos horas, los fanáticos pueden ver en directo a los protagonistas de sus ficciones favoritas e, incluso, tener la oportunidad de hacerles una pregunta en los diferentes paneles.

Eso es lo que espera Sarah, una apasionada de «Game of Thrones» que ha viajado desde San Francisco para ser una de las primeras personas en conocer la secuela que HBO ha creado, «House of the Dragon», cuya presentación oficial tendrá lugar este sábado.

«Tengo un disfraz preparado y me voy a encontrar con otros fans que he conocido por internet», comentaba a Efe la seguidora.

LA SERIES DE TELEVISIÓN TOMAN EL PROTAGONISMO

A pesar de que el cine sigue teniendo un peso importante en la industria del entretenimiento, este año son las series las que concentran la atención de la Comic-Con.

Por un lado, la expectación por «House of the Dragon» es máxima, teniendo en cuenta que tomará el testigo de una de las ficciones más exitosas de la historia, con récord de 59 victorias en los premios Emmy.

Su estreno, previsto para el 21 de agosto, llegará apenas una semana antes que otro titán televisivo: la serie basada en «Lord of the Rings» que Amazon lanzará el 2 de septiembre.

«The Lord of the Rings: The Rings of Power» acaparará la atención del escenario principal de la Comic-Con el viernes como la serie más costosa de la historia: Una inversión de 465 millones de dólares tan solo para su primera temporada.

Otros títulos como «Severance», de Apple TV+; «Star Trek», de Paramount; y «National Treasure», de Disney+, también han empapelado la ciudad con sus carteles.

MARVEL, TRIPLE APUESTA: CINE, TELEVISIÓN Y ANIMACIÓN

Ante ese nivel, la única factoría que podrá hacer frente a las ficciones televisivas será la todopoderosa Marvel, que por primera vez dividirá su presentación en dos jornadas, una centrada en proyectos animados y otra en el futuro de sus series y películas.

Steven, un asistente disfrazado de Spider-Man, enumeraba la lista de novedades que espera conocer: «El tráiler de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, el avance de la serie «She Hulk» y el futuro de «Fantastic Four». EFE

