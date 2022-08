House of the Dragon: todo lo que tenés que saber antes de ver la serie de HBO

Entornointeligente.com /

House of The Dragon fue co-creado por George R.R. Martin y Ryan Condal . El guion de piloto que consiguió el visto bueno de HBO fue escrito por Condal. El guionista será co-showrunner junto al veterano de Game of Thrones Miguel Sapochnik .

Informate más House of the Dragon: los creadores de la serie de HBO dan detalles del estreno Sapochnik ha sido el director de algunos de los capítulos más importantes de Game of Thrones , entre ellos «Casa Austera», «La Batalla de los Bastardos», «Vientos de invierno», «La Larga Noche» y «Las campanas». Otros directores que se encargaran de algunos de los 10 capítulos de la primera temporada son Clare Kilner , Geeta V. Patel y Greg Yaitanes .

House of the dragon Trailer Oficial (Subtitulado al Español) _ HBO Latinoamérica..mp4 HBO ¿Quién es quién en House of the Dragon? Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen – elegido por los señores de Westeros como sucesor al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal. Un hombre cálido, amable y decente, Viserys sólo desea continuar con el legado de su abuelo. Pero los buenos hombres no son necesariamente grandes reyes.

Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen – hermano menor del Rey Viserys y heredero al trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire…

Olivia Cooke como Alicent Hightower – hija de Otto Hightower, la Mano del Rey, y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y de su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.

Emma D’Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen – la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es jinete de dragones, quien deberá afrontar un difícil desafío.

House of the Dragon HBO Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, «La serpiente de mar» – Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Como «La Serpiente del Mar», el más afamado aventurero náutico de la historia de Westeros, Lord Corlys construyó su casa hasta convertirla en un poderoso asentamiento que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la armada más grande del mundo.

Eve Best como la princesa Rhaenys Targaryen – jinete de dragones y esposa de Lord Corlys Velaryon, «La reina que nunca fue» fue descartada como heredera al trono en el Gran Consejo porque el reino favoreció a su primo, Viserys, simplemente por ser hombre.

Fabien Frankel como Ser Criston Cole – de ascendencia dorniense, hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. Cole no tiene derecho a tierras o títulos; todo lo que tiene a su nombre es su honor y su habilidad preternatural con la espada.

Sonoya Mizuno como Mysaria – que llegó a Westeros sin nada, vendida más veces de las que puede recordar. Podría haberse marchitado… pero en lugar de eso se levantó para convertirse en la aliada más fiable -y más improbable- del príncipe Daemon Targaryen, el heredero del trono.

Rhys Ifans como Otto Hightower – Ser Otto, la Mano del Rey, sirve leal y fielmente a su rey y a su reino. Según la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.

House of the dragon.jpg HBO Max Bethany Antonia como Baela Targaryen – hija mayor de Laena Velaryon y jinete del joven dragón Moondancer.

Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen – segunda hija de Lady Laena y hermana de Baela.

Harry Collett como Jacaerys Velaryon – hijo mayor de Rhaenyra Targaryen.

Ryan Corr como Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong – Se dice que Harwin «Huesos Rotos» es el hombre más fuerte de los Siete Reinos. Ser Harwin es el hijo mayor del Maestro de las Leyes Lyonel Strong y heredero de Harrenhal.

Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen – primogénito del rey Viserys.

Jefferson Hall como Tyland Lannister – un político astuto y calculador, gemelo de Lord Jason Lannister.

Jefferson Hall como Lord Jason Lannister – el Señor de Roca Casterly y gemelo de Ser Tyland Lannister.

David Horovitch como el Gran Maestre Mellos – una voz de la razón y consejero de confianza del Rey Viserys.

Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon – hermano menor de Coryls Velaryon y comandante de la armada Velaryon.

John Macmillan como Ser Laenor Velaryon – hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Graham McTavish como Ser Harrold Westerling – ha servido en la Guardia Real desde los días del Rey Jaehaerys; es un dechado de caballerosidad y honor.

House of the Dragon HBO Ewan Mitchell como Aemond Targaryen – segundo hijo de Viserys, sobrino de Daemon y medio hermano de Rhaenyra.

Theo Nate como Ser Laenor Velaryon – hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

Matthew Needham como Larys Strong – hijo menor del Maestro de las Leyes Lyonel Strong, llevado a la corte por su padre.

Bill Paterson como Lord Lyman Beesbury – Señor de Honeyholt y Maestro de la Moneda en el pequeño consejo del Rey Viserys.

Phia Saban como Helaena Targaryen – segunda hija de Viserys, hermana de Aegon y Aemond, hermanastra de Rhaenyra.

Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong – Maestro de Leyes del Rey Viserys y Señor de Harrenhal.

Savannah Steyn como Lady Laena Velayron – hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen.

¿Cuánto costo hacer House of the Dragon? House of the Dragon le costó a HBO menos de u$s20 millones por episodio para producir su primera temporada de 10 episodios, que se estrena el 21 de agosto de este año, según reveló el sitio Variety.

A modo de comparación, Game of Thrones le costó a HBO alrededor de u$s100 millones por temporada. Su precio por episodio comenzó en aproximadamente u$s6 millones en la temporada 1 y aumentó a u$s15 millones para la octava y última temporada del programa.

Capítulos claves de «Fuego y Sangre» para leer antes de ver House of the Dragon Si más allá de ver Game of Thrones en HBO o HBO Max leíste «Fuego y Sangre» , la novela de George R.R. Martin en que se basa House of the Dragon te dejamos una serie de capítulos que te servirán como una buena base antes de ver la serie:

Los herederos del Dragón: Un asunto sucesorio La muerte de los dragones: Los negros y los verdes La muerte de los dragones: Hijo por hijo La muerte de los dragones: El dragón rojo y el dorado La muerte de los dragones: Rhaenyra triunfante La muerte de los dragones: Rhaenyra destronada La muerte de los dragones: El breve y triste reinado de Aegon II

