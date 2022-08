«House of the Dragon»: siete datos claves que necesitas saber antes de verla

Entornointeligente.com /

Es uno de los estrenos más esperados del año. Se trata del primer spin off de la serie Game of Thrones (que finalizó en 2019), llamado House of the Dragon, que podremos ver en HBO Max.

Esta producción que se estima que costó más de 200 millones de dólares, tendrá como eje central el origen de la Casa Targaryen, aquella que conocimos en Juego de tronos a través de una de sus líderes, Daenerys (interpretada por Emilia Clarke). Esta historia se situará 200 años antes de lo acontecido en la serie original.

Cantidad de episodios

House of the Dragon contará con 10 episodios y se trata de una creación de Ryan J. Condal, el argentino Miguel Sapochnik (que dirigió muchos episodios de Game of Thrones) y George R.R. Martin, que tomó parte de los hechos relatados en su novela Fuego y sangre (Fire and Blood).

Nuevas aventuras llegan a HBO Max con el estreno de «House of the Dragon». (HBO Max)

Los Targaryen

Tras el reinado de Viserys Targaryen (Paddy Considine, Peaky Blinders), la heredera natural debería ser la princesa Rahenrya (Emma d’Arcy, Wonderlust). Sin embargo, en el tráiler ya nos adelantaron que no la dejarán reinar así porque sí. Por allí estará dando vueltas Daemon Targaryen (interpretado por Matt Smith, The Crown), el hermano del rey y otro candidato a acceder al trono tan preciado.

Juegos de poder

Mientras tanto, se encuentran otros hábiles secuaces dentro de este nuevo juego de poder como la mano del rey, Otto Hightower (encarnado por Rhys Ifans, The Amazing Spider-Man), y la hija de este, Alicent Hightower (en la piel de Olivia Cooke, Bates Motel), considerada como la mujer más bella de los Seven Kingdoms.

Matt Smith, de «The Crown», interpretará a Damon Targaryen en «House of the Dragon». (HBO Max)

Casa Velaryon

Pero no todo estará centrado en los Targaryen. También veremos a otro linaje, los miembros de la casa Velaryon. Esta familia encontrará en Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) a su líder, conocido como la serpiente de mar. También conoceremos a su esposa, miembro de otra casa, Rhaenys Targaryen (Eve Best, A Woman of No Importance), que tuvo que entregar el trono a su primo Viserys. Claramente veremos una relación tensa entre ambas familias.

El trono es el eje del poder en «House of the Dragon». (HBO Max)

17 dragones

Esa cantidad fue confirmada por uno de los creadores, Ryan J. Condal, durante la Comic-Con de San Diego. Los dragones y los Targaryen siempre se llevaron de maravillas y en esta nueva propuesta serán los protagonistas. Según el productor, veremos gran variedad de estos animales mitológicos.

El aval de los creadores de Game of Thrones

En declaraciones a The Hollywood Reporter, Miguel Sapochnik (que se llevó un Emmy por la increíble dirección de uno de los mejores episodios de Game of Thrones, «La batalla de los bastardos») se refirió a las comparaciones que seguramente surgirán cuando se estrene este spin off: «House of the Dragon tiene su propio tono, que irá evolucionando y emergiendo con el desarrollo de la serie. Esto es otra cosa, y debería ser otra cosa. Es un equipo diferente, gente diferente, tono diferente y por eso es importante que mostremos respeto y rindamos homenaje a la serie original», afirmó el director.

La superproducción «House of the Dragon» costó 20 millones de dólares por episodio. (HBO Max)

Presupuesto de House of the Dragon

Esta serie llega con la impactante suma de 20 millones de dólares por realización de cada episodio, lo que haría un total de 200 millones para toda esta entrega. Recordemos que las temporadas más caras de Game of Thrones alcanzaron los 100 millones.

House of the Dragon estrena su primer episodio este domingo 21 de agosto en HBO Max dentro de un total de diez capítulos.

