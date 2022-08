House of The Dragon: la precuela de Game of Thrones rompió récords de audiencia

Entornointeligente.com /

House of The Dragon se convirtió en el primer episodio de una serie más visto en la historia de HBO este domingo. La empresa conocida por sus grandes producciones anunció que la nueva entrada en el universo de Game of Thrones fue vista por 9,99 millones de hogares entre el canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max.

Informate más House of the Dragon: referencia al final de Game of Thrones Contra el estreno de Game of Thrones, que atrajo 4,2 millones de personas , House of The Dragon fue amplia ganadora. Aun así, su predecesora fue creciendo en popularidad y alcance hasta conseguir el récord de 17,9 millones de hogares viendo en el primer episodio de su octava y última temporada.

La otra serie récord para HBO en este 2002 fue Euphoria. En febrero, durante su segunda temporada, se convirtió en la segunda serie más vista de todos los tiempos para la compañía.

House of the Dragon HBO «Fue hermoso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones volver a Westeros con nosotros anoche» , dijo Casey Bloys, jefe de contenido para HBO y HBO Max. Además, declaró que están «encantados con la respuesta positiva del público» y que ansian «compartir con la audiencia lo que el autor George R. R. Martin y los creadores de la serie prepararon para esta temporada».

El domingo 21 de agosto llegó a HBO y HBO Max House of the Dragon la serie precuela de Game of Thrones. Basada en el libro «Fuego y Sangre» de George R.R. Martin, esta ambientada 200 años antes de los acontecimientos vistos en GoT y cuenta la historia de la Casa Targaryen.

