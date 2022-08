House of the Dragon es el mejor debut de HBO Max

Entornointeligente.com /

House of the Dragon tiene el mayor debut de una serie de HBO con cerca de 10 millones de visitas. Basada en el relato histórico falso de la Casa Targaryen que el autor de Juego de Tronos, George R.R. Martin escribió en la novela Fuego y Sangre, La Casa del Dragón es una precuela de la serie original, que tiene lugar aproximadamente 200 años antes.

Los directores de la serie, Ryan Condal y Miguel Sapochnik, supervisan un reparto de estrellas que incluye a Paddy Considine, Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Milly Alcock, Graham McTavish y Rhys Ifans.

HBO ha estado planeando varios spinoffs de Juego de Tronos desde antes de que la serie principal terminara, y La Casa del Dragón es la primera en llegar a la pequeña pantalla. Antes de su estreno, se debatió mucho sobre si la serie precuela tendría el mismo impacto que su predecesora.

Juego de Tronos fue en su día el mayor programa de televisión del mundo, pero la recepción general de su última temporada fue muy negativa. Por lo tanto, no estaba claro si eso iba a alejar a algunos espectadores de la Casa del Dragón. A juzgar por las primeras cifras, no lo ha hecho en lo más mínimo.

HBO ha informado de que La casa del dragón obtuvo 9,986 millones de espectadores en las plataformas lineales y de streaming en su estreno del domingo por la noche, lo que supone unos 8 millones más de espectadores que la serie original de Juego de Tronos cuando se estrenó en 2011 con 2,22 millones de espectadores.

A pesar de las interrupciones y los problemas que sufrieron algunos espectadores que utilizaron aplicaciones específicas, La casa del dragón consiguió superar su debut. La serie ha recibido un fuerte boca a boca y críticas, y ha dominado las plataformas de las redes sociales antes y durante su estreno. Casey Bloys, director de contenidos de HBO y HBO Max, ha comentado este debut histórico para la cadena:

«Fue maravilloso ver a millones de fans de ‘Juego de Tronos’ volver con nosotros a Poniente anoche. La Casa del Dragón» cuenta con un reparto y un equipo de increíble talento que se ha volcado en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Estamos deseando compartir con el público todo lo que George, Ryan y Miguel tienen preparado para esta temporada.»

La temporada 1 de House of the Dragon constará de 10 episodios en total, a los que seguramente seguirán más temporadas que probablemente cubrirán el argumento actual durante tres o cuatro temporadas. Los showrunners han dicho que House of the Dragon podría servir como punto de partida para historias anteriores o posteriores en la historia de los Targaryen, aunque dicen que hay un final planeado en mente para el arco narrativo actual.

Con un estreno tan masivo y el interés por el universo de Juego de Tronos reavivado, La Casa del Dragón podría durar tanto como la serie original, si no más, sobre todo teniendo en cuenta el alcance del libro de Martin, que abarca 300 años antes de Juego de Tronos. Eso suponiendo que el interés se mantenga tras el estreno; las grandes cifras podrían deberse a la curiosidad. Ahora la Casa del Dragón necesita mantener esa audiencia.

Sólo han pasado tres años desde que Juego de Tronos dominara las emisiones por cable/streaming, y la Casa del Dragón ha demostrado ahora que la marca es más fuerte que nunca. Aunque muchos fans de Juego de Tronos se sintieron decepcionados por el final de la serie, todavía hay mucho amor por el resto del universo, que capturó el zeitgeist a lo largo de sus 8 temporadas.

Será interesante ver si la Casa del Dragón mantiene este nivel de audiencia a lo largo de la primera temporada, ya que si lo hace romperá aún más récords de HBO y probablemente pondrá más spinoffs de Juego de Tronos en la vía rápida para mantener el impulso.

