House of the Dragon: cuántos y quiénes son los hijos de Rhaenyra Targaryen | Serie de HBO Max | FAMA

Entornointeligente.com /

En los próximos episodios de «House of the Dragon», ocurrirá un gran salto de tiempo , por lo que algunos actores serán cambiados . Además, podremos ver a Rhaenyra Targaryen formar una familia con su primer esposo y otras relaciones que todavía no han sido reveladas en la serie de HBO Max .

A partir de la segunda mitad del programa, la actriz que interpreta a la princesa de Rocadragón cambiará de ser Milly Alcock a Emma D’Arcy , para poder mostrar el paso del tiempo.

De la misma forma, Emily Carey dejará de ser la versión joven de Alicent Hightower , para dar paso a Olivia Cooke como su etapa madura.

De acuerdo con el libro «Fuego y Sangre» , Rhaenyra Targaryen dio a luz a seis bebés , aunque uno de ellos, una pequeña llamada Visenya, nació muerta. A continuación, les explicaremos quiénes son aquellos que sí pudieron crecer y tuvieron importancia en la Danza de Dragones.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE RHAENYRA TARGARYEN? 1. Jacaerys Velaryon El príncipe Jacaerys Velaryon, también llamado Jace , fue el primer hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon. Aunque era reconocido por su primer esposo, se rumoreaba que en realidad era fruto de su amorío con Harwin Strong , quien servía como el guardia personal de la princesa.

Nació en 114 d.C. y tenía el cabello oscuro , diferente al característico platinado de sus progenitores oficiales. Era el jinete del dragón Vermax y fue nombrado Príncipe de Rocadragón luego de la coronación de su madre.

Lo comprometieron con Baela Targaryen , la hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon. En «House of the Dragon», será interpretado por Leo Hart y Harry Collet , pues mostrarán diferentes etapas de su vida.

Harwin Strong, Jacaerys Velaryon y Rhaenyra Targaryen en «House of the Dragon» (Foto: HBO) 2. Lucerys Velaryon Lucerys Velaryon, conocido como Luke , es el segundo hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon. Debido a su color de cabello oscuro, también se sospechaba que fuera el hijo ilegítimo de Harwin Strong.

Nació en 115 d.C. y se convirtió en el jinete de dragón de Arrax . En «House of the Dragon», será interpretado por Elliot Grihault y Harvey Sadler . Lo comprometieron con Rhaena Targaryen, la hija de Daemon Targaryen y Laena Velaryon.

Jacaerys Velaryon y Lucerys Velaryon con su madre Rhaenyra Targaryen en «House of the Dragon» (Foto: HBO) 3. Joffrey Velaryon Joffrey Velaryon, también conocido como Joff, era el tercer hijo de Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon. También se rumoreaba que era hijo de Harwin Strong. Nació en 117 d.C. y fue nombrado en honor al amigo (y amante) de su padre, Joffrey Lonmouth.

Rhaenyra Targaryen, Laenor Velaryon, Jacaerys Velaryon, Lucerys Velaryon y el bebé Joffrey Velaryon en «House of the Dragon» (Foto: HBO) 4. Aegon III Targaryen Aegon fue el cuarto hijo de Rhaenyra, pero el primero que tuvo con su segundo esposo y tío, Daemon Targaryen . Él sí tenía el cabello platinado típico de la sangre valyria.

Nació en 120 d.C. y, en su etapa adulta, fue llamado Aegon «El Infeliz», pues fue marcado por los terribles hechos que ocurrieron en la Danza de Dragones. En su juventud, su dragón era Stormcloud , aunque luego desarrollaría una aversión por estas bestias.

Probablemente, tendrá mayor participación a partir de la segunda temporada de «House of the Dragon».

5. Viserys II Targaryen Viserys era el quinto hijo de Rhaenyra y el segundo que tuvo con Daemon Targaryen. Nació en 122 d.C. y fue nombrado en honor a su abuelo .

También tenía dos hermanas por parte de padre: Baela y Rhaena Targaryen. Él y Aegon II fueron los únicos que sobrevivieron a la guerra civil Targaryen .

MÁS INFORMACIÓN SOBRE «HOUSE OF THE DRAGON» ¿CUÁL ES EL VÍNCULO DE DAENERYS Y VISERYS DE «HOUSE OF THE DRAGON»? Viserys Targaryen nació en el año 77 d.C. y la guerra civil conocida como la Danza de Dragones comenzó en 129 d.C. Mientras tanto, Daenerys nació en 281 d.C. , 152 años después del gran conflicto que marcaría el inicio del fin de la dinastía Targaryen.

Si tomamos en cuenta el árbol genealógico, Daenerys sería la tataranieta del rey Viserys I , pues es su descendencia la que continúa reinando Poniente hasta el gobierno de Aerys II , el padre de la «Madre de dragones» conocido como «El rey loco». MÁS DETALLES AQUÍ

¿CÓMO ES SYRAX, EL DRAGÓN DE RHAENYRA TARGARYEN? Syrax era un dragón hembra relativamente joven , por lo que su primera y única jinete fue Rhaenyra Targaryen, quien la montó por primera vez con tan solo siete años.

Es una de las pocas dragonas que se han visto en las series, por lo que se encargó de poner una gran cantidad de huevos . MÁS DETALLES AQUÍ.

FICHA TÉCNICA DE «HOUSE OF THE DRAGON» Nombre original: «House of the dragon» Géneros: Acción, aventura, fantasía, drama País de origen: Estados Unidos Idioma original: Inglés Creadores: Ryan J. Condal y George R.R. Martin Música: Ramin Djawadi Distribuidora: Warner Bros Domestic Television Distribution Emisora: HBO Temporadas: 1 Número de episodios: 10 ¿POR QUÉ LOS TARGARYEN SE CASABAN ENTRE ELLOS? Durante el primer episodio de » House of The Dragon » y en la serie de libros del mismo nombre se hace mención a una característica poco conocida: que los Targaryen practican la endogamia.

El motivo de esta cuestionable decisión, que implica casarse entre miembros de la misma familia, también es explicado en la serie. CONOCE MÁS DETALLES AQUÍ .

ELENCO DE «HOUSE OF THE DRAGON» Emma D’Arcy como la versión adulta de Rhaenyra Targaryen Milly Alcock como la joven Rhaenyra Targaryen Olivia Cooke como la versión adulta de Alicent Hightower Emily Carey como la joven Alicent Hightower Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen Matt Smith como Daemon Targaryen Eve Best como Rhaenys Targaryen MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com