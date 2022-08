House of the Dragon: cuántos capítulos tiene y cuándo se estrenan

Entornointeligente.com /

House of the Dragon ( La casa del dragón ) representa un evento de gran importancia para los fans de la exitosa serie ‘ Game of Thrones ‘ (Juego de tronos), pues la nueva producción exclusiva de HBO Max promete responder varias respuestas que los fanáticos tienen sobre la historia de la serie.

Ahora que la nueva producción ya fue estrenada en la popular plataforma de contenido vía streaming, varios seguidores ‘ Game of Thrones’ tienen dudas sobre el número de capítulos que tendrá la primera temporada y cada cuánto se lanzarán los nuevos episodios.

Ante esta situación, les explicamos varios datos clave que debe conocer y así estar plenamente preparado para el estreno de ‘ La casa del dragón’ .

Cuántos capítulos tiene House of the Dragon La primera temporada de la serie estará conformada por diez episodios , cuya duración será de 50 a 60 minutos cada uno. Por lo tanto, la producción manejaría un formato similar al de la serie principal.

¿Cuándo se estrenan los nuevos episodios? A diferencia de Netflix , plataforma que usualmente lanza de inmediato todos los capítulos de una serie nueva, HBO Max irá lanzando un nuevo episodio por semana.

Cada nuevo capítulo se estrenará el lunes a las 3 de la mañana , por lo tanto el último episodio de la primera temporada de ‘La casa del dragón’ sería emitido el 24 de octubre.

De qué se trata ‘La casa del dragon’ House of the Dragon está ambientada 200 años antes de los hechos vistos en ‘ Game of Thrones ‘ y su trama se centrará en la casa Targaryen, de la cual proviene el ‘rey loco’.

Este nuevo drama inicia en un periodo de relativa paz e inicialmente presenta el conflicto del rey Viserys Targaryen, cuando debe comenzar a considerar en quién será el sucesor del trono.

Viserys Targaryen duda en elegir a su hermano, Daemon, por ser un hombre codicioso pese a que es el heredero natural del trono. Por ello ha comenzado a considerar que hija Rhaenyra sería una buena reina, aunque la princesa no puede aspirar a sentarse al Trono de Hierro porque es mujer .

