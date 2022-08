House of the Dragon: cómo lucen los actores del spin-off de Game of Thrones en la vida real | Serie de HBO Max | FAMA

Entornointeligente.com /

El poder que tienen el vestuario, pelucas y maquillaje pueden llegar a ser transformadores. Al ver a algunos personajes de » House of the dragon «, quizás no lograron reconocer que se trata de conocidos actores que han participado en otros grandes títulos. Mientras que en la nueva serie de HBO Max , sus personajes tienen blancas cabelleras, en la vida real, ciertos intérpretes se ven radicalmente diferentes.

Este domingo 21 de agosto se estrenó el primer capítulo del spin-off de «Game of Thrones» y hemos podido ver a mayor profundidad cómo se ven los diversos personajes de esta historia.

Entre el reparto principal, está Emma D’Arcy , quien interpreta a Rhaenyra Targaryen , la princesa y heredera al Trono de Hierro que deberá luchar por mantenerlo.

¿CÓMO LUCEN LOS ACTORES DE «HOUSE OF THE DRAGON» EN LA VIDA REAL? 10. Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen adulta) La versión adulta de Rhaenyra Targaryen , la cual se encuentra en sus 20′s, tiene el cabello plateado característico de su familia y lo utiliza recogido con una decoración trenzada. Sin embargo, esta es una peluca pues Emma D’Arcy, la actriz que la interpreta, tiene el cabello corto . Hace un tiempo, el color que usaba era marrón, pero ahora lo tiene platinado.

Emma D’Arcy es Rhaenyra Targaryen en «House of the dragon», la heredera al Trono de Hierro (Foto: HBO) 9. Matt Smith (Daemon Targaryen) Al igual que otros miembros de la Casa Targaryen, Daemon también tiene el cabello platinado. Para demostrar el paso de los años, en un inicio lo muestran usándolo más largo, y luego se lo cortan hasta debajo de la barbilla. Mientras tanto, Matt Smith en realidad tiene el cabello de un marrón oscuro y lo lleva relativamente corto.

Matt Smith, conocido por sus papeles en «The Crown» y «Doctor Who», es Daemon Targaryen en «House of the dragon» (Foto: HBO) 8. Milly Alcock (Rhaenyra Targaryen joven) Al igual que su versión adulta, la Rhaenyra adolescente también tiene el cabello rubio casi blanco. Sin embargo, para mostrar su juventud, suele utilizarlo largo y suelto con algunas trenzas. Por el contrario, Milly Alcock, tiene lo tiene marrón y corto, aunque recientemente se lo tiñó con detalles rubios.

7. Paddy Considine (Viserys Targaryen) Al igual que el resto de los actores, Paddy Constatine tampoco tiene el cabello rubio platinado de su personaje. En realidad, lo tiene corto, oscuro, aunque con la presencia de algunas canas. Lo que tienen en común es que utilizan una pequeña barba que no deja que crezca por mucho tiempo.

Paddy Considine es Viserys I, el rey de Poniente, en «House of the dragon» (Foto: HBO) 6. Emily Carey (Alicent Hightower joven) El personaje de Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey, tiene el cabello largo de un hermoso color marrón con tonos rojizos. Aunque Emily Carey, quien interpreta a su versión joven, tiene el cabello largo, el color es más oscuro.

5. Olivia Cooke (Alicent Hightower adulta) El color de cabello característico de Alicent Hightower se mantiene en su versión adulta, aunque lo utiliza con peinados mucho más elaborados. Mientras tanto, Olivia Cook también tiene un tono marrón, aunque más oscuro. Además, utiliza un cerquillo.

Olivia Cooke es la versión adulta de Alicent Hightower, la segunda esposa de Viserys en «House of the dragon» (Foto: HBO) 4. Fabien Frankel (Ser Criston Cole) Ser Criston Cole, quien demostró su talento en la justa en celebración del heredero de Viserys, es uno de los personajes que más se parece a su actor. Ambos llevan el cabello oscuro, ligeramente crecido y con ligeros rizos.

3. Steve Toussaint (Corlys Velaryon) A diferencia de Corlys Velaryon, quien tiene una abundante melena plateada en rastas, Steve Toussaint no tiene cabello ni sobre la cabeza ni en el rostro. Quizás es uno de los actores que luce más diferente a como aparecen en pantalla.

Steve Toussaint es Corlys Velaryon, señor de Marcaderiva y esposo de Rhaenys Targaryen, en «House of the dragon» (Foto: HBO) 2. Eve Best (Rhaenys Targaryen) Aunque en los libros «La reina que nunca fue» en realidad tiene el cabello negro, debido a su sangre Baratheon, la serie ha decidido que lo lleve plateado como su familia. Rhaenys Targaryen suele utilizarlo con complicadas trenzas. Eve Best tiene el cabello rubio y lo tiene mucho más corto, como a la altura de los hombros.

1. Rhys Ifans (Otto Hightower) El actor conocido por su papel como Dr. Curt Connor en las películas de Spider-Man, luce ligeramente diferente a su personaje en «House of the Dragon». Otto Hightower, tiene el cabello corto, de color marrón y una abundante barba. Por otro lado, Rhys Ifans no lleva el vello facial tan pronunciado y el color de su cabello es mucho más claro.

Rhys Ifans es Otto Hightower, la Mano del rey, en «House of the dragon» (Foto: HBO) MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com