«House of the Dragon» causa revuelo en redes sociales

El pasado domingo 21 de agosto, la precuela de «Game of Thrones», «House of the Dragon» estrenó su primer episodio.

Solo tres años bastaron para que los dragones, las traiciones familiares y el trono de hierro regresen a la televisión por todo lo alto al convertirse en tendencia mundial.

Esta primera temporada de «House of the Dragon» con 10 capítulos relata la historia de la casa Targaryen y su conquista.

La trama de la nueva producción de HBO se ubica más de 200 años antes de los acontecimientos de «Game of Thrones».

«House of the Dragon» en redes sociales Distintos usuarios de las redes sociales manifestaron su emoción, opinión y teorías de la trama, luego del lanzamiento de «House of the Dragon».

«Un episodio y estoy completamente obsesionado con House of the Dragon «, indicó un internauta.

One episode in and I’m absolutely and completely OBSESSED with #HouseoftheDragon

I mean ⬇️🥲🤯 pic.twitter.com/IDEYzzo6gP

— ☾ (@skarsgaryen) August 22, 2022 «Todos ayer en la noche».

Everyone after last night: #HOTD #HouseoftheDragon pic.twitter.com/pJYhR8Vfme

— House of the Dragon News 🔥 (@HOTDNewsHBO) August 22, 2022 Con información de Semana

