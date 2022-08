House of the Dragon é a verdade sobre os Targaryen (e a televisão)

Entornointeligente.com /

O dress code é «cocktail Targaryen». A sugestão de farpela é para ver em antestreia o primeiro episódio de uma das mais aguardadas séries do ano em Amesterdão, ao lado do elenco e equipa criativa, numa sessão intimista com mais 800 pessoas. Descodificar o que é um Targaryen — e o que pode ser um cocktail que tem como anfitriões uma família que monta dragões e pratica alegremente o incesto — depende de quão ligado se esteve à cultura popular da década passada. No fundo, A Guerra dos Tronos está de volta, com uma série derivada e simultaneamente sua prequela, e fez disso um acontecimento. Mas será novamente televisão-acontecimento?

