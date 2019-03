Hotelar vai dar nova vida à histórica têxtil do Rio Vizela

Entornointeligente.com /

A Hotelar, empresa especializada em artigos têxteis para hotelaria, prepara-se para transferir a sede e os centros de distribuição e armazenamento de Famalicão para as instalações da antiga Fábrica de Fiação e Tecidos do Rio Vizela, em Vila das Aves. A mudança está prevista para setembro e imprimirá uma nova vida ao edificado de uma empresa constituída em 1845 e que chegou a empregar mais de três mil pessoas. O imóvel é um marco do património industrial têxtil do Vale do Ave. Entre aquisição e recuperação, a Hotelar investiu sete milhões de euros.

