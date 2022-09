Hotel Vila Galé junta-se à Too Good To Go para reduzir o desperdício alimentar

Entornointeligente.com /

A Vila Galé anunciou que as suas unidades hoteleiras vão aderir às magic boxes da aplicação Too Good To Go, uma aplicação que permite aproveitar o excedente alimentar dos estabelecimentos alimentares a preços reduzidos. O anúncio foi feito esta quinta-feira no Dia Mundial contra o Desperdício Alimentar.

Relacionados parque das nações. Um cocktail na luta contra o desperdício alimentar

Vão ser disponibilizados cabazes de pequeno-almoço nas unidades hoteleiras de Lisboa, Porto, Armação de Pêra, Praia da Galé, Albufeira, Vilamoura e Tavira. Podem ser recolhidos todos os dias.

A caixa de brunch apenas está disponível aos domingos, em Lisboa e no Porto. Nas unidades do Algarve ainda se pode encomendar o almoço e o jantar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O hotel Vila Galé Ópera, em Lisboa, lançou em abril uma experiência piloto que permitiu aproveitar 80 pequenos-almoços e 27 brunches em cinco meses. Esta iniciativa incentivou a cadeia de hotéis a expandir esta parceria a mais unidades em todo o país.

«Reduzir o desperdício de alimentos é uma das nossas principais preocupações e um dos grandes objetivos da estratégia de sustentabilidade da Vila Galé. Estamos empenhados em diminuir a nossa pegada e por isso procuramos controlar a produção de modo a garantir apenas as quantidades necessárias para cada refeição. Também damos preferência a fornecedores locais e aos produtos da época. E temos vindo a reduzir a oferta de proteína animal nos nossos restaurantes, aumentando as propostas vegetarianas e veganas. Esta parceria com a Too Good to Go é mais uma das boas práticas que estamos a adotar para combater o excedente alimentar», explica o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com