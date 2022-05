Hot Wheels lanza su primer juguete de acción en silla de ruedas

Entornointeligente.com /

La empresa desarrolladora de juguetes Hot Wheels ha anunciado su primera silla de rueda a control remoto.

Como una forma de incentivar la inclusión desde pequeños, la compañía se alió con el cinco veces campeón mundial de motocross en silla de ruedas y atleta paralímpico Aaron «Wheelz» Fotheringham.

Hot Wheels dice que el juguete y la asociación de Fotheringham son para alentar a los niños a enfrentar desafíos y obstáculos.

CELEBRATE THE POWER OF THE CHALLENGER SPIRIT.

To kick-off the launch of the HOT WHEELS® RC Aaron Wheelz Wheelie Chair RC, we hung out with our new friends at UCLA Medical Hospital! pic.twitter.com/VPniqT6CFL

— Hot Wheels (@Hot_Wheels) May 6, 2022

Acrobacias a control remoto El juguete ha sido diseñado para imitar al atleta, quien se caracteriza por hacer trucos elaborados y más que volteretas con su silla de ruedas.

Por ello, con el control remoto, la figura de acción hará acrobacias con la rampa que viene incluida.

El campeón mundial espera que el nuevo juguete de Hot Wheels cambie la percepción pública de las sillas de ruedas al mostrar que un dispositivo médico se puede usar de una manera aventurera y divertida.

La silla con ruedas Hot Wheels R/C costará 50 dólares y podrá moverse hasta por 10 kilómetros por hora.

