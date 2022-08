Hoss Intropia tiene el vestido boho en el que merece la pena invertir estas rebajas

Entornointeligente.com /

Muchas de nosotras tenemos un problema (si hablamos de moda, of course ): nos encantan los diseños de Hoss Intropia , pero están lejos de nuestro alcance. Sí, el aire boho minimalista que rodea cada prenda de la firma logra que nos enamoremos al instante, todo un logro. Eso sí, nuestra cuenta bancaria no dice lo mismo.

En Trendencias Cómo combinar un vestido largo para lucir en las noches de verano Para luchar contra este fenómeno, nada mejor que aprovechar al máximo las rebajas. En los últimos coletazos de las ofertas de verano hay modelos que caen hasta un -70% de descuento . De este modo, ahora las piezas de la firma se acerca al precio de una prenda de Zara o Mango durante la temporada.

Vestido Muscari de Hoss Intropia. 199 euros , 99 euros.

Vestido Muscari de Hoss Intropia

PVP en Hoss Intropia 99,00€ Entre todos los descuentos interesantes que destacan en la web, nos hemos quedado prendadas de un vestido que lo tiene todo para triunfar. El corte holgado, el escote en «V», el print boho y las mangas amplias forman un combo irresistible . Asimismo, nos cuadraría perfectamente en el armario de Sara Carbonero .

En Trendencias Cómo combinar un vestido estampado y triunfar según las estilistas de Cortefiel Además, según cómo lo luzcamos, lo podemos llevar a la playa (con unas chanclas y un capazo) o a una cena (con unas sandalias doradas y un bolso de mano).

El vestido Muscari está a mitad de precio . Adiós 199 euros, hola 99 euros . De acuerdo, no es una ganga en potencia, pero sí un vestido en el que merece la pena invertir una parte de nuestro presupuesto estival.

