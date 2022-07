Hospital Padre Billini abriría nuevamente en agosto

Entornointeligente.com /

El presidente Luis Abinader encabezó una reunión a puertas cerradas con directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) y residentes de la Ciudad Colonial, en la que se informó que el hospital Padre Billini sería entregado el cuatro de agosto de este año.

El Padre Billini lleva más de cinco años en remodelación y remozamiento de su estructura.

La información fue dada por la señora Ruth Gesualdo, quien fungió en la reunión como una de las dirigentes en representación de la comunidad.

Sin embargo, aún no se llega a un acuerdo con relación a la instalación de un «consejo directivo» que dirija el Hospital, ya que existe el temor de que se podrían elevar los costos de atención al usuario.

«Nosotros (los representantes de la comunidad) les pusimos que no queremos patronato y que no estamos claro sobre cuáles serían las funciones de ese patronato; él nos dijo que ese patronato no era para controlar el hospital, sino más bien para supervisar el funcionamiento del hospital y también nos pidió sugerir cuáles miembros de la comunidad pueden integrar ese patronato», manifestó Gesualdo.

Los miembros del Consejo Directivo del Voluntariado del Hospital Padre Billini son el doctor Amado Alejandro Báez, presidente; Sor Trinidad Ayala, vice-presidenta caridad; Lidia León, vice-presidenta gestión cultural; Silvanh Riedl, vice-presidente operaciones; María Isabel Terán de Bonetti, directora de planificación y desarrollo.

Patricia Reid, gestión cultural; Edwin Marmolejos Martínez, operaciones y enlace gobierno; César Iván Feris Iglesias, caridad; doctor Juan Antonio Giráldez, operaciones clínicas y caridad; Georgia Reid, gestión cultural y desarrollo; y Stella León.

Recientemente, LISTÍN DIARIO reseñó que el expresidente del CMD, doctor Waldo Ariel Suero, temía porque se quiera privatizar ese centro de salud.

«Nosotros esperamos que detrás de todo esto no exista el fantasma matizado de la privatización del hospital Padre Billini y de cualquier otro hospital», enfatizó Suero.

