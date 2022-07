Hospital María Aracelis Álvarez: Dos profesionales de la odontología pero el servicio no funciona por fallas y falta de insumos

Entornointeligente.com /

Eduardo Viloria/DLA.- Se pensaba que con la reparación de la planta eléctrica, problema según se ha divulgado, asumido por la Gobernación del estado, el Hospital María Aracelis Álvarez, sufriría un cambio total en su funcionamiento al ser asumidos por las autoridades de Fundasalud y el gobierno regional de Gerardo Márquez, los demás problemas que viene atravesando la estructura del Hospital, donde resaltan el no funcionamiento del servicio de Rayos equis, infuncional por más de 4 años, a lo que hay que añadir el no funcionamiento del laboratorio del Hospital, y el no funcionamiento pleno del departamento de Odontología del mencionado centro asistencial.

Este miércoles estuvimos de nuevo en el Hospital, donde existe una queja general de usuarios y de empleados, por no prestar el sector oficial, atención a la problemática del María Aracelis Álvarez, donde resalta ahora que no obstante tener un tanque de agua de gran capacidad, el Hospital no cuenta con servicio permanente del preciado liquido, por presunto colapso de las redes internas de tubería, reparación que según dijo un empleado, sería sumamente onerosa.

En Odontología además de daños de la Unidad Odontológica no hay servicio de agua eficiente.

Departamento de Odontología Odontología del María Aracelis Álvarez, cuenta con dos profesionales que se turnan días y horas de asistencia, aunque el martes no había nadie; ayer si había servicio, que se presta solo a los niños en cuanto a extracción y atención de la dentadura de los mismos.

Se añade a los males de este departamento, que la manguera de la Unidad Odontológica no funciona, por daños de la misma.

Hay revisión de las dentaduras y diagnostico, pero los demás servicios no se prestan por la escasez de material, a lo que hay que añadir la falta de agua, como sucede en otros departamentos del Hospital.

.

Tags: Betijoque Hospital María Aracelis Álvarez Trujillo Siguiente En Rafael Rangel tratan de mejorar servicio de recolección de desechos sólidos Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com